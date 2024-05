Una revista británica tildó de “zombie” la gestión de Milei en salud

Desfinanciamiento, falta de medicamentos y “desmantelamiento de la infraestructura académica y científica”

La gestión de Javier Milei en salud sigue acumulando críticas. Esta vez, fue The BMJ (British Medical Journal), una revista semanal del Reino Unido publicada por la Asociación Médica Británica​, la encargada de señalar el desastre que la aplicación del libremercado está generando en el país.

El un artículo titulado “La atención sanitaria de Argentina se está desmoronando bajo la peor epidemia de dengue de su historia y la presidencia de Milei”, el medio británico calificó al Ministerio de Salud que conduce Mario Russo como “zombie” y aseguró que los primeros meses del Gobierno de La Libertad Avanza “han sido catastróficos”.

Entre los datos que marcó como relevantes para señalar la crisis sanitaria que atraviesa Argentina, mencionó que “cientos de pacientes con cáncer quedaron sin tratamiento” y que se está llevando a cabo un “desmantelamiento de la infraestructura académica y científica”.

“Bajar la inflación y reducir el déficit fiscal son las prioridades número uno de Milei y su partido libertario de derecha, La Libertad Avanza. Milei, ex economista, panelista de televisión y asesor sexual, ha reiterado su objetivo de eliminar la atención médica universal”, advirtió la publicación.

El Gobierno, siguió el artículo, “está comprometido a reducir el poder de los departamentos estatales”. Un ejemplo, indicó, “es la Dirección de Atención Directa a Situaciones Especiales (DADSE), una institución estatal que brinda subsidios a pacientes con enfermedades como cáncer, hemofilia o enfermedades autoinmunes, que de otro modo no pueden costear el tratamiento”.

“Hubo que esperar hasta el 19 de marzo, 100 días después de que Milei asumiera el cargo, para que se nombrara un nuevo titular del DADSE”, se sorprendió la revista británica. Y continuó: “Los servicios estuvieron suspendidos durante tres meses en medio de acusaciones del nuevo gobierno de que funcionarios del DADSE habían estado malversando fondos. El estatus de la dirección sigue sin estar claro. El proceso oficial de solicitud de prestación médica ha sido descartado, pero no ha habido información para los pacientes sobre qué lo ha reemplazado, si es que hay algo”.

El lapidario informe también incluye una crítica al desfinanciamiento que está llevando adelante el Gobierno de La Libertad Avanza en distintos ámbitos, entre ellos la educación y la ciencia, así como a la inacción del Ministerio de Salud frente al “peor brote de dengue de su historia”.

“No hay liderazgo. No existe ningún plan para mitigar el brote, ni comunicación alguna, ni medidas para controlar los mosquitos que transmiten el virus. Esta falta de acción afecta la coordinación en las provincias. No hay apoyo para unidades de hidratación, por ejemplo, ni mosquiteros para los enfermos”, le dijo Tomás Orduna, exjefe de medicina tropical y medicina de viajes del Hospital Muñiz de Buenos Aires, al medio británico, que se puso en contacto con el Ministerio de Salud pero no obtuvo respuesta.

En ese sentido, el artículo también cuestionó la actitud que tomó el Gobierno de Milei frente la vacuna contra el dengue producida por la compañía farmacéutica japonesa Takeda y aprobada para su uso en Argentina en abril de 2023. “A pesar de la epidemia, el portavoz presidencial Manuel Adorni dijo a los medios de comunicación el 4 de marzo que ‘la eficacia de la vacuna no está probada’. Esta afirmación fue cuestionada por el Comité Nacional de Inmunizaciones, un comité independiente de expertos que depende del Ministerio de Salud, quien dijo que se había demostrado su eficacia en ensayos clínicos”, subrayó el medio británico.

Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, hubo 270 muertos y 379.341 casos de dengue en lo que va del 2024. “Los casos acumulados hasta la semana 16 representan 3,25 veces más que lo registrado en el mismo período de la temporada anterior 2022/2023 y 9,24 veces más que lo registrado en el mismo período de 2019/2020″, dice el boletín, que indica que el mayor número de contagios ocurrió en la región Centro, seguido por el NOA y el NEA.