Una psicóloga argentina murió atropellada en España y el responsable sigue libre: su familia exige justicia

Julieta Koen había salido del gimnasio y se dirigía a su casa cuando un conductor que iba a una velocidad muy alta la atropelló. Tres semanas después del accidente, la familia es ignorada por la policía.

Julieta Koen, una argentina de 23 años, se había recibido de psicóloga y tenía planificado un viaje a París con su novio, pero fue atropellada hace tres semanas en Sitges, a 35 kilómetros de Barcelona, España. Desde entonces, su familia pide justicia, ya que el responsable está libre.

La joven había salido del gimnasio, fue al supermercado y cruzó por un paso peatonal para regresar a la casa donde vivía con su madre. “Tuvo la mala suerte de que cruzando un auto que venía a alta velocidad no la vio y la atropelló. Fue un golpe tremendo, voló y cayó unos metros adelante. Tuvo una muerte instantánea”, contó Pablo Koen, su padre.

La calle donde murió Julieta conecta Sitges con San Pedro de Ribas, dos pueblos de la provincia de Barcelona, explicó. El paso peatonal está ubicado cerca de una curva empinada y no hay un semáforo ni un lomo de burro que detenga a los conductores.

“Lo que más nos indigna es que algo así se podría haber evitado. Hacía más de 12 años que todos los vecinos habían declarado ese paso peatonal como un lugar inseguro. Hasta la policía lo llaman punto negro, pero en esos 12 años, nadie hizo nada”, lamentó. Este accidente ocurrió el 23 de julio, pero solo meses antes se habían reportado otras muertes y algunos sobrevivientes que quedaron en silla de ruedas.

Julieta Koen se había recibido de licenciada en Psicología. (Foto: cortesía de Pablo Koen)

El conductor intentó fugarse

Según los testigos, el conductor (de unos 70 años) intentó fugarse tras atropellar a Julieta. “A este hombre, tuvo que frenarlo una moto que iba en dirección contraria porque se hubiera escapado. La policía no le sacó el auto, tampoco le quitaron la licencia de conducir”, denunció. Desde que ocurrió el accidente, el 23 de julio, sigue libre y sin ningún proceso judicial por el hecho.

Pablo Koen vive en San Pedro de Ribas, a 10 minutos del lugar del accidente. Estaba cocinando para sus otros dos hijos cuando lo llamó su expareja, la madre de Julieta.

Los vecinos de Sitges protestaron en el lugar donde atropellaron a Julieta. (Foto: gentileza Agenda Sur)

La joven había sido trasladada en una ambulancia hasta el Hospital de Bellvitge, en Barcelona, y la madre ya estaba esperando por los médicos cuando él llegó. “Me atendió un cirujano joven. Me dijo que Julieta tenía muerte cerebral. Un padre nunca está preparado para que a una hija, que tenía 23 y toda la vida por delante, le pase una cosa así. Mi exesposa entendía más, pero estaba en un estado de nerviosismo. Yo no podía terminar de entender lo que me decían”.

Lo que les explicaron a ambos es que su hija se mantenía viva por asistencia mecánica y tenían que tomar una difícil decisión, desconectarla o donar sus órganos. “Yo tenía claro que quería donarlos porque, una muerte tan terrible, de algo tiene que servir a otra gente”, sostuvo el padre. Al ser una persona muy saludable y haber recibido el impacto en la cabeza, calificaba como donante. “Seguramente más de 10 personas tuvieron una segunda oportunidad”, gracias a ella, aseguró. Es un pensamiento que le trae un poco de consuelo en medio de la tragedia.

Julieta tenía planificado hacer un máster en la Universidad de Barcelona. (Foto: cortesía de Pablo Koen.)

Pablo Koen convocó una concentración días después de la tragedia, el domingo 4 de agosto, en el mismo lugar donde ocurrió el accidente. “Lo hice, primero, para honrar a mi hija”, dijo. También tenía como objetivo exigirle al ayuntamiento que actuara. “Con un solo semáforo que hubieran puesto, mi hija estaría viva. Sitges tiene recursos económicos, para ellos no es dinero, es como si fueras a buscar un caramelo en un kiosko”, reclamó.

También se propuso conseguir Justicia. “Estuvimos un montón de días en el hospital y yo tuve que salir a buscar testigos como un investigador. El hombre mintió, dijo que mi hija no pasaba por el paso peatonal, pero la gente que lo vio dijo que era todo lo contrario”.

Hasta el momento, cuenta con cinco testigos que vieron todo desde distintos ángulos, pero sigue sin recibir respuesta de la Justicia. Sobre todo, la familia sufre por la indiferencia del conductor. “Estoy indignado con el señor que la atropelló. En ningún momento se interesó por mi familia, ni por mi hija. No se comunicó por WhatsApp, ni envió una carta”, sostuvo Koen.

Julieta tenía planificado hacer un máster en la Universidad de Barcelona. Además, asistía de manera gratuita a chicos con dislexia en escuelas de Sitges.

Su padre la describió como “una persona con mucha luz”, con una vida sana. Tenía planificado un viaje a París con su novio para el 30 de julio y después se iba a Italia con sus amigos. “Era buena hija, buena hermana, era de esa gente que la quiere todo el mundo. Tenía dos hermanos chiquitos que la recontra querían. Todo eso no existe más”.

Fuente TN