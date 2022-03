Una nueva denuncia contra Fabián Gianola de una masajista con detalles aberrantes￼

Una mujer se presentó en la Justicia y relató un dramático episodio que vivió con el actor. Mirá el video

En las últimas horas, se conocieron detalles aberrantes de una nueva denuncia por abuso contra Fabián Gianola.

Según contó Cora Debarbieri en A la tarde (América TV), una masajistas relató un dramático episodio que vivió con el actor.

La mujer denunció que Gianola contrató sus servicios y terminó sobrepasándose con ella.

“Cuando llego a la habitación, la la primera impresión desagradable consistió en que Gianola estaba esperándome cubriendo solamente con una toalla chica su zona íntima. Lo siguiente que me incomodó fue que no paraba de hacer poses en la camilla. Y todo el tiempo me pedía masajes en los glúteos y más abajo. Yo no accedí de la forma en la que me lo pedía. Me hice la desentendida varias veces porque ya me incomodaba todo lo que sucedía”, fue el testimonio de la masajista ante la Justicia.

La panelista de A la tarde describió otros fragmentos de la denuncia, donde la mujer relata que el actor continuaba intentado avanzar sin su consentimiento.

“Terminé con los masajes. Cerré la camilla. Me acerqué a él para decirle mis honorarios, me agarró de las piernas, me empezó a abrazar y besar“, leyó Cora del documento al que accedió.

Después de unos minutos, la mujer intentó escaparse, pero el actor insistía.

“Saqué toda la fuerza que yo teníapu, de soltarme y alejarme. En ese momento, me dijo ‘¿sabés quíén soy yo? ¡Fabíán Gianola! ¡Vas a estar con Fabián Gianola!’. Le respondí: ‘No me importa que seas Fabián Gianola’. Se acercó nuevamente sobre mí y lo retiré. Le aclaré: ‘Yo solo vine a hacer masajes’”, mencionó la panelista en base al testimonio de la masajista.

Finalmente, la mujer se fue del lugar. “Ella dice que podría haber sido violada. Se pudo ir, pero estaba muy asustada”, concluyó Cora.