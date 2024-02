Una mujer le tiró pintura roja al vestido de novia de su nuera a metros del altar

En redes sociales, se hizo viral una dramática historia sobre la enemistad entre dos mujeres que las llevó al punto límite en un momento que debía ser único.

Las relaciones al interior de una familia pueden llegar a ser conflictivas, aunque hay algunas que llegan a un nivel extremo. Este fue el caso de una dramática venganzaen un casamiento que se llevó a cabo en Sonora, México y que se hizo viral: una mujer arruinó el vestido de su nuera con pintura roja antes de llegar al altar.

De acuerdo al testimonio de los testigos, su actitud tuvo que ver con el resentimiento que venía acumulando por el rechazo que tenía como futura esposa de su hijo. “Ella le mandaba cartas amenazándola y le decía que le pagaba lo que quisiera pero que no se casara”, contó uno de los invitados.

La historia del dramático comienzo de la boda se viralizó a través de las redes sociales por las fotos que demuestran cómo quedó el vestido manchado de la joven. En las imágenes, se ve a Alexandra, la novia, lamentándose por la pintura roja que cayó sobre ella.

Inmediatamente después del hecho, los invitados señalaron a la presunta autora: la suegra. Supuestamente, ambas mantenían una relación conflictiva desde el principio de la relación con el novio ya que ella “pertenecía a otra clase social” y “quería que su nuera sea rica”.

El vestido de la novia quedó manchado de pintura roja y tuvo que volver a su casa a cambiarse. (Foto: X/@fulanodeobregon)

En X, el usuario @fulanodeobregon publicó detalles de cómo comenzó la enemistad entre ambas mujeres. Según su relato, la mamá de su novio la amenazaba para que lo dejara y que si no lo hacía “le iba a arruinar la boda”. Incluso, aseguró que Alexandra le llegó a devolver temporalmente el anillo a su pareja por las constantes peleas que tenía con su suegra.

A su vez, contó que la violencia escaló cuando la mujer y otras personas comenzaron a hostigarla a través de las redes sociales. “Cuando la señora se enteró de que le dieron anillo, estaba en París y fingió tener un ataque cardíaco para que la hospitalizaran, echándole la culpa a su hijo por ‘ponerla así’ y le dijo que él tendría que pagar por todos los costos”, agregó el internauta.

Tras la “venganza de la pintura” en el casamiento, la víctima tuvo que volver a su casa a cambiarse ya que su outfit de novia estaba arruinado. Sin embargo, según compartieron en redes sociales, volvió al poco tiempo con un vestido largo dorado y la ceremonia continuó.

A pesar del escándalo, la boda continuó. (Foto: X/@fulanodeobregon)

De acuerdo al relato del usuario @fulanodeobregon, después del ataque, un grupo de personas le tiraron huevos a la casa de la mujer que intentó sabotear la unión de la pareja. “Queremos que se hagan responsables de los daños que causaron y que esto se viralice para que tengan rechazo social y paguen consecuencias”, cerró.

La dramática historia del conflicto entre la suegra y su nuera se viralizó rápidamente y contó con la opinión de los usuarios: “Creo que era mejor huir de esa familia…”, “El amor siempre gana”, “Con todo el amor del mundo, yo no me hubiera casado. Tantas señales me suena a que es una guerra de poder”, fueron algunos de los mensajes.