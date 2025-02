Una mujer dijo que transfirió un millón de pesos por error, pide que se lo devuelvan y el caso se hizo viral

El video que subió a TikTok relatando lo sucedido obtuvo una gran repercusión. “Me dejó claro que no tiene intenciones de devolverlo”, contó sobre el joven que recibió la plata.

Una simple operación bancaria se convirtió en una pesadilla para Alicia Rosa Perea, una emprendedora que realiza ventas online desde su casa. El martes 11 de febrero a las 10:30 de la mañana, la mujer cometió un error al transferir un millón de pesos a una cuenta equivocada. La suma estaba destinada a la compra de mercadería para su negocio. Pero equivocó el destinatario: la cifra le llegó a un joven desconocido.

Alicia se volvió viral al narrar todo lo sucedido en su cuenta de TikTok. Lo hizo visiblemente acongojada. Horas después, conversó con TN. “Hago transferencias bastante seguido por mi actividad, nunca pensé que algo así podría pasarme -confesó Alicia, aún afectada por la situación-. Sin un local físico, mi fuente de ingresos depende de las ventas por Internet, lo que hace que la pérdida sea aún más significativa”.

Siempre de acuerdo a su relato, Alicia recibió una respuesta desalentadora cuando se acercó a su banco para intentar revertir la operación: “(Me dijeron que) van a hacer el reclamo, pero no pueden garantizar la devolución”, contó. La situación se complicó aún más cuando intentó comunicarse con el destinatario del dinero, aparentemente un joven de 25 años, que fue presuntamente localizado porque su nombre figuraba en el comprobante de la transferencia.

“La única comunicación que mantuve con la persona que recibió el dinero fue a través de la red social TikTok, donde alguien que decía ser él admitió haber recibido la plata. Pero dejó claro que no tiene intenciones de devolverla”, detalló Alicia.

“Ahora dudo si era realmente él, o alguien haciéndose pasar por él, porque me llegaron audios de la hermana diciendo que su TikTok verdadero es otro -agregó-. Que ellos son de Entre Ríos y no tienen nada que ver. Todo es una confusión”.

TN consultó al presunto destinatario de la transferencia, pero no recibió respuesta.

Cuando Alicia narró su experiencia en TikTok, el posteo recibió reacciones diversas: están quienes la criticaron y dudaron de sus palabras y su accionar, pero también quienes empatizaron con su desesperación.

“¿Cómo sabe ella que la persona (que recibió la transferencia) tiene 25 años? No hay ningún dato en redes sociales. Hay algo que no cierra en esta historia”, escribió una usuaria. “¿Soy yo o no es la primera vez que le pasa algo así a esta chica?”, preguntó otra, y recibió por respuesta: “Seguro lo hace para generar contenido y promocionarse”.

Entre los comentarios a su favor, un usuario -con una mirada más compasiva- se dirigió al presunto destinatario del millón de pesos: “Devolvelo amigo, hoy por mí, mañana por ti”.

Alicia asegura que, por el momento, no tiene intenciones de iniciar acciones legales, aunque consultó con su abogado, quien le confirmó que podría hacerlo. “No quiero perjudicarlo. Fue un error mío y es mi culpa si el dinero le llegó a alguien que no tiene honestidad”, concluyó.

Fuente: TN