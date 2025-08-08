Una modelo denunció a un futbolista paraguayo por violación y violencia de género: “Me ató a una escalera y me pegó con guantes de boxeo”

Jannah Nebbeling, de 29 años, aseguró haber vivido en una “prisión privada” durante un año.

Una modelo brasileña denunció a su exnovio por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual. Según contó, el futbolista paraguayo Jorge Báez la mantuvo cautiva en su casa, atada a una escalera, hasta que pudo escapar y pedir ayuda.

Jannah Nebbeling, de 29 años, describió el horror que vivió junto al deportista de 34 años en los tres años de relación que compartieron y después de la separación. Ella asegura haber sufrido violencia física, psicológica y emocional. Báez decidió guardar silencio y no hizo declaraciones referidas a las acusaciones hasta el momento.

La pareja vivía en Paraguay, la modelo afirmó haber intentado denunciarlo en ese país, pero dijo que fue imposible. También contó que una vez le contó el calvario que estaba viviendo a un médico, pero le aconsejó que no lo denunciara porque el futbolista podría usar su dinero e influencia para evitar cargos e incluso volver la situación en su contra.

Jannah Nebbeling tuvo una relación de tres años con el futbolista Jorge Báez. (Foto: Instagram/@_fadabless)

Finalmente, regresó a Brasil, donde pudo radicar la denuncia recientemente y hacer pública la situación. “Me ató a una escalera con sogas, me pegó con guantes de boxeo y me mordió la mano”, reveló.

El calvario de la modelo

Nebbeling dijo que conoció a Baez por primera vez cuando tenía 18 años y describió la relación como una experiencia traumática en la que fue manipulada, agredida y mantenida en aislamiento, según informaron los medios brasileños.

La modelo relató parte del calvario que habría vivido con Báez. Según contó, él usaba guantes de boxeo para golpearla y evitar dejarle marcas visibles en la cara. Sin embargo, en ocasiones los episodios dejaban rastros. La joven compartió una serie de fotos en las que se la observa con moretones y lastimaduras que serían producto de las golpizas.

La modelo mostró fotos en las que se la observa con moretones. (Foto: gentileza Correio Braziliense)

“Esta soy yo, Jannah Nebbeling, atada a una escalera, torturada y completamente aislada del mundo”, escribió junto a una imagen en la que se la observa semidesnuda junto a la escalera. “Esto es lo que la ley llama privación ilegítima de la libertad o más bien encarcelamiento dentro de un ciclo brutal de violencia doméstica”, agregó.

La joven contó que vivió en lo que llamó una “prisión privada” durante un año en Paraguay, mientras estaba constantemente monitoreada, y dijo que el futbolista solo le permitía hablar con personas que él aprobaba.

En la denuncia, presentó como evidencia -además de las fotos- capturas de pantalla de informes médicos y archivos de audio. “Quiero justicia. Por mí, por cada mujer silenciada y por aquellas que ya no están vivas para hablar”, sentenció.

Fuente: TN