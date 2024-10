Una mirada realista de la planificación

La política tiende a idealizar y romantizar la mirada de la planificación que está llena de tensiones.

Tener un proyecto planificado acarrea una serie de beneficios:

PRIORIZA. Es una selección. Porque una política pública son muchas otras “no” políticas públicas. Presupone recursos escasos para múltiples opciones.

RACIONALIZA. Requiere un proceso estratégico, una trayectoria para pujar frente a adversidades, competencias, amenazas. Presupone consecuencias desde ese hacer. Porque hacer hacen muchos, hacer con método y previsión, no.

INSTRUMENTA. Necesita acción como implementación. Bajar a tierra. diseñarse y hacerse.

LEGITIMA. Un proyecto lo es frente a otros proyectos, otras ideas, otros objetivos, otros intereses y otras ideologías. Todo consenso, por más legitimado que esté, también genera disenso.

Más allá de esto, existe una tendencia a la romantización de la planificación. De verla como algo técnico, lineal… como procesos carentes de tensión y asépticos.

Y no. La planificación surfea sobre tensiones y conflictos. Incluso muchas veces se da como respuesta a crisis o es atravesada por ellas. Por ende, se me ocurren una serie de elementos que grafican esa tensión en el plano del más estricto realismo y que siempre hay que considerar cuando se planifica.

LIDERAZGO Y DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN

-INSTITUYENTE. Desciende desde el vértice y no se discute. A lo sumo se adapta.

-INSTITUIDA. La participación es porosa. Liderazgos esponja que permiten la participación desde el diseño.

EXPANSIÓN DE LA INTERVENCIÓN

-MULTIFORME. Se implementa en todo un gobierno, territorio, ámbito.

-PUNTIFORME. Se focaliza. Se definen islas de innovación o sectores experimentales.

PRIORIDAD

-LO URGENTE. También se planifica, máxime en crisis o, especialmente, en situaciones de recambios políticos. Políticas o medidas que no admiten demora y serían valoradas por su poder simbólico de lo urgente.

-LO ESTRUCTURAL. Políticas que atacan problemas profundos, fundamentales o de base, con causas que trascienden el periodo de gobierno actual y cuya realización implica el mediano o largo plazo que hay hacer durar lo que duren.

-LO DIFERENCIAL. Políticas que hagan falta revisar o implementar si no existen actualmente, que no están en agenda, que no urgen, pero que son necesarias y hacen a ideas diferenciales portadoras de identidad en un contexto dado.

INNOVACIÓN

-SOBRE PROBLEMAS QUE EXISTEN. La innovación para resolver lo que no ha sido resuelto. Innovar para solucionar lo viejo.

-SOBRE OPORTUNIDADES QUE NO EXISTEN. La innovación para buscar oportunidades de situaciones que no siempre se ven como problemas, pero admiten nuevas miradas o soluciones.

DECISIÓN

-MARCADAMENTE IDEOLÓGICA. Inspirada y guiada por principios ideológicos y valores normativos muy explícitos.

-MARCADAMENTE PRAGMÁTICA. Inspirada y guiada por oportunidades, consensos circunstanciales. Incluso por inercias tecnocráticas que parten de la noción de alguna ciertas asepsia en la planificación.

EJECUCIÓN

-CREACIÓN PÚBLICA. Con centralidad prácticamente excluyente en lo público estatal.

-COCREACIÓN PÚBLICA PRIVADA. Con centralidad compartida entre lo público estatal y otras actores, preferentemente el sector privado, pero puede incluir al cooperativismo u otro tipo de organizaciones civiles o sociales.

RESPONSABILIDAD

-ENRAÍZAMIENTO NO CONFLICTIVO. Cierta sesión constante, aun resignando elementos deseables que hacen fluir el éxito del proceso, aun a costa de la calidad del resultado.

-TENSIÓN Y CONFLICTO CONTROLADO. Dinámicas de conflictos o situaciones conflictivas que atraviesan toda el proceso con el intento de las partes de no afectar su visión del resultado esperable.

Ninguno de estos principios tienen modos ideales. Pero sí queda claro que la planificación es la determinación de algún o algunos modos de orden social donde la política actúa, y los intereses y estilos también.

Por Mario Riorda