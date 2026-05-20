Una mina de oro de San Juan estuvo casi 7 años frenada y ahora pone primera de la mano de Eduardo Elsztain

La campaña de exploración contempla nuevas inversiones y empleos en San Juan, dinamizando la industria aurífera en la región tras años de inactividad

La minería argentina sumó un nuevo hito en su proceso de reactivación. Austral Gold Limited, la consolidada productora de metales preciosos, anunció formalmente el inicio de un ambicioso programa de perforación de aproximadamente 8.500 metros en su complejo minero Casposo-Manantiales, ubicado en la provincia de San Juan.

La iniciativa cobra especial relevancia para el sector energético y de recursos naturales, dado que se ejecuta en una mina que recientemente volvió a producir oro y plata tras casi 7 años de parate.

La mina, que había entrado en suspenso en 2019, el mismo año en que fue adquirida por la firma, vuelve a encender sus motores gracias a una inversión que superó los u$s15 millones. Estos fondos fueron destinados intensamente a la exploración geológica y al reacondicionamiento integral de la planta de procesamiento para adaptarla a los nuevos desafíos del sector.

Durante la presentación, Eduardo Elsztain, presidente de Austral Gold, destacó que este es un proyecto en el que trabajaron durante más de diez años y subrayó el fuerte impacto económico de la reactivación al anticipar que el proyecto va a generar exportaciones por alrededor de u$s60 millones solo durante el año 2026, contribuyendo de manera directa al desarrollo productivo y a la generación de divisas para el país.

El plan estratégico de la compañía combina la optimización de los recursos actuales con la búsqueda de nuevas vetas comerciales, todo apalancado en la infraestructura ya existente para acelerar los plazos de rendimiento.

El plan de Austral Gold: metros, plazos y objetivos

De acuerdo a lo comunicado por la compañía en el día de hoy, el programa de perforación está estructurado en tres componentes clave:

La conversión de recursos (relleno)

La exploración en yacimientos maduros (cerca de la mina)

La exploración en yacimientos nuevos (regional)

El objetivo principal es la conversión de recursos, un proceso técnico diseñado para mejorar la confianza geológica y respaldar la posible reclasificación de los “Recursos Minerales Inferidos” a “Recursos Minerales Indicados”, bajo las estrictas normas internacionales NI 43-101 y el Código JORC (2012).

Los trabajos se distribuirán de manera escalonada durante el año. En primer lugar, las tareas de Relleno para la conversión de recursos demandarán el mayor esfuerzo operativo, con un total de 4.400 metros de perforación proyectados para ejecutarse entre el segundo y tercer trimestre de 2026.

En paralelo, y durante ese mismo período (segundo y tercer trimestre de este año), la compañía destinará 1.100 metros a la exploración en yacimientos ya existentes, focalizándose en las áreas más cercanas a la mina actual.

Finalmente, la estrategia se completará entre el tercer y el cuarto trimestre de 2026, momento en el que se perforarán 3.000 metros adicionales en yacimientos nuevos, orientados puramente a la exploración regional. Con este despliegue, la firma alcanzará el ambicioso objetivo global de 8.500 metros perforados antes de que termine el año.

Radiografía de la operación en San Juan

Los trabajos en el terreno se dirigirán específicamente a los recursos minerales existentes en las áreas de Manantiales, Julieta y Casposo Norte, así como a otros objetivos adicionales que se encuentran en las proximidades de la planta operativa actual, lo que reduce significativamente los costos logísticos de desarrollo.

Por otra parte, la firma ya tiene la mirada puesta en el mediano plazo. Se prevé que la perforación exploratoria en el bloque Cerro Amarillo (dentro del distrito de Manantiales) comience inmediatamente después de que concluya la interpretación de los estudios geofísicos que se están realizando actualmente.

Estos estudios serán determinantes para refinar y priorizar la selección de los objetivos de perforación en zonas aún no explotadas.

“El inicio de este programa de perforación representa un paso importante en el continuo desarrollo del distrito de Casposo-Manantiales”, destacó Stabro Kasaneva, directora ejecutiva de Austral Gold.

La directiva remarcó el doble impacto de la estrategia: “Nos centramos en mejorar la confianza y la continuidad geológica dentro de áreas que ya cuentan con recursos establecidos para respaldar futuras actualizaciones de reservas. Paralelamente, el programa Cerro Amarillo pondrá a prueba una serie de objetivos de exploración regionales identificados mediante cartografía y estudios geológicos realizados en todo el distrito”.

Por qué es una señal clave para el mercado

Para los analistas de negocios y del sector minero, el paso dado por Austral Gold en San Juan es un termómetro del clima de inversión en la Argentina:

Ecoeficiencia de activos: Al reactivar un complejo que estuvo frenado casi siete años, la empresa aprovecha instalaciones y capital hundido, disminuyendo el Capex necesario para poner en valor el mineral

Al reactivar un complejo que estuvo frenado casi siete años, la empresa aprovecha instalaciones y capital hundido, disminuyendo el Capex necesario para poner en valor el mineral Señal para San Juan: La provincia consolida su posición como la plaza más atractiva para las inversiones mineras en el país, mostrando dinamismo tanto en los grandes proyectos de cobre como en la minería de oro y plata de mediana escala

Con los taladros ya en marcha, los resultados de los ensayos químicos de la primera mitad del año marcarán el pulso del potencial real que esconde Casposo-Manantiales de cara al cierre de 2026.

Por Mario Luis Romero-IP