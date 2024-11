Una militante de La Libertad Avanza denunció a “El Dipy” por abuso sexual y extorsión

El músico y ex candidato a intendente de La Matanza por el partido de Javier Milei fue denunciado, además, por extorsión. Los hechos habrían comenzado en 2023.

El músico y ex candidato a intendente de La Matanza, David Adrián Martínez, más conocido como “El Dipy”, enfrenta una denuncia por abuso sexual y extorsión, según la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires. La denunciante, identificada como M.C.A.M., asegura que los hechos ocurrieron entre octubre de 2023 y mayo de 2024.

Según su testimonio, la mujer conoció al músico en octubre de 2023 en el bar Hammer, en San Martín, provincia de Buenos Aires. “Me invitó por WhatsApp a uno de sus shows como DJ. Antes de eso, habíamos estado hablando por Instagram y después seguimos en WhatsApp. Los dos militábamos para La Libertad Avanza”, relató. Esa noche, recuerda que él le insistió consumir drogas: “No acepté, pero empecé a sentirme mareada. No sé si le puso algo a mi trago, porque nunca me había pasado algo así con el fernet”.

Esa noche, ambos fueron al departamento de “El Dipy” en Villa del Parque. “Creo que el acto sexual fue consentido, pero estaba tan mareada que no puedo asegurarlo”, declaró.

Conforme avanzaron los encuentros, la denunciante comenzó a notar conductas violentas por parte del músico. “El día que Milei ganó las elecciones, estaba festejando en el búnker con amigos y él me empezó a llamar insistentemente. Me mandaba mensajes diciendo ‘salí del búnker ya, quiero verte’”.

En su declaración, también menciona que atravesaba problemas económicos: “Estaba sin trabajo y empecé a vender electrodomésticos para pagar mis gastos. Se lo conté y me dijo: ‘No te preocupes, te voy a conseguir un cargo en el Estado’. Pero nunca cumplió”. Según ella, “El Dipy” usó esta promesa como forma de presión: “Cada vez que me citaba, me decía que, si no iba, no iba a conseguir el puesto”.

Cómo sucedieron los supuestos abusos de “El Dipy”

El primer abuso sexual habría ocurrido el 15 de marzo de 2024. “Me citó en su departamento para hablar del trabajo. Cerró la puerta con llave y, mientras tomábamos mate en el living, se abalanzó sobre mí. Me agarró las muñecas y me dijo: ‘No te vas a escapar’”, describió.

El segundo hecho denunciado ocurrió el 17 de abril. “Otra vez me dijo que tenía novedades del puesto. Estábamos sentados en los sillones, y de repente se tiró encima mío, me sostuvo de las manos y empezó a sacarme la ropa. Me forzó a tener relaciones sexuales nuevamente”.

El tercer episodio habría tenido lugar el 16 de mayo. “Me citó en su casa con la misma excusa. Apenas empezamos a hablar en el living, se abalanzó sobre mí y me obligó a practicarle sexo oral. Le pedí que no lo hiciera, pero no le importó”, relató la denunciante.

La denuncia presentada ante la Fiscalía incluye todos los detalles aportados por M.C.A.M., mientras avanza la investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de “El Dipy”.

La respuesta de “El Dipy” frente a las acusaciones de abuso sexual

Por su parte, El Dipy se defendió de las acusaciones asegurando que al inicio de la relación el sexo fue consentido y que nunca formalizaron un vínculo amoroso: “Quiero que se haga Justicia”, afirmó durante una entrevista en Canal 13. En su declaración, agregó: “No puedo pagar un abogado, y la defensoría me asignó uno”, lamentándose por su situación económica.

Sobre la denuncia, señaló: “La hizo cuando no consiguió el trabajo”, marcando su postura sobre el origen de las acusaciones.

Además, mencionó que su vivienda fue allanada en busca de armas o drogas, aunque no se encontró nada incriminatorio. En relación con la denunciante, expresó: “Teníamos una relación muy esporádica, y ella cuenta que yo la violo… pero esta persona sigue viniendo a mi casa en tres oportunidades, y yo también fui a la suya”.

Fuente: Perfil