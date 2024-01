Una influencer le regaló un juguete íntimo a su mamá y grabó su increíble reacción

Una joven creadora de contenidos se jugó al obsequiarle un particular juguete a su mamá, pero la reacción de la mujer generó todo tipo de respuestas en redes sociales

Los creadores de contenidos en TikTok se vuelven frecuentemente tendencia por compartir sus intimidades, parte de sus relaciones y momentos divertidos del vínculo con su familia. En esta oportunidad, una influencer se volvió viral en la plataforma por hacerle un peculiar regalo a su mamá.

La tiktoker de nombre Daniela comparte constantemente videos en su cuenta @Danyrdzsaa. Uno de ellos se volvió viral en los últimos días por un particular acontecimiento. Lo que sucedió es que la joven le hizo un regalo muy extraño a su mamá: un succionador íntimo.

“¡Que lo abra!”, comenzó diciendo en su video la creadora de contenidos y prosiguió a entregarle el paquete envuelto a su madre. “¿Qué será?”, preguntó ella antes de abrir el misterioso regalo. Cuando vio que se trataba de un juguete sexual, estalló en risas. “¿Te gustó?”, le preguntó la hija, ante lo que la mujer admitió que “le había encantado”.

“Le gustó, familia. Le gustó”, gritó entusiasmada la joven segundos más tarde, a lo que su mamá respondió: “Le vamos a sacar provecho”. En pocas horas, el posteo se volvió viral y una ola de comentarios divertidos y positivos colmaron el video.

“Creí que era succionador para los poros negros de la nariz”; “Le regalo eso a mi mamá y me lo tira por la cabeza”; “Pensaba que era un succionador de labios” y “Lo que voy a querer para el día de las madres”, fueron algunos de los graciosos comentarios que recibió la joven influencer. Daniela, que reúne más de cinco millones de seguidores en su cuenta de TikTok, consiguió alrededor de tres millones de visualizaciones en el video junto a su madre.

En una de sus publicaciones, la creadora se propuso, junto a su madre, recrear peinados que la mujer le hacía cuando ella era chica. En otra oportunidad, realizó una seguidilla de críticas contando cosas que le hizo vivir su madre en el pasado, dejando en evidencia la buena relación que hay entre ambas.

“Les voy a contar por qué mi mamá se merece el premio a la persona más ‘culera’”, comenzó diciendo en un video y continuó: “Resulta que, hace cinco años, yo tenía 16 e iba llegando a casa, porque ya tenía coche, y mi mamá me dijo… Diles qué me dijiste”. “‘¿No quieres ir al cine?’”, contó la mujer, ante lo que su hija estalló en risas. “Tampoco estaba haciendo nada malo, pero me estorbabas”, admitió la mujer, quien contó que se encontraba con su pareja cuando la adolescente llegó a su hogar, por lo que planificó algo para sacarla del lugar.

“Me dijo ‘ya te compré el boleto para que veas la película’ y me dijo que fuera sola, sola”, remarcó la joven del día que su mamá se la “sacó de encima”. “Eso sí es ser una buena hija, dejar romancear”, sumó.

Madre e hija también respondieron una pregunta de un seguidor sobre el momento más vergonzoso que pasaron juntas. Fue ahí que la mujer contó que le encontró juguetes sexuales a su hija mientras le limpiaba la habitación, a lo que rápidamente la tiktoker saltó en su defensa y reveló que ella le había encontrado unas esposas con peluche rosa a su mamá. “Me las dio tu papá”, se justificó la mujer.