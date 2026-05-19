Una herencia millonaria, una testigo clave y el hijo detenido: el caso que sacude al imperio Mango

La caída del empresario catalán abrió una compleja investigación atravesada por tensiones familiares, disputas patrimoniales y sospechas sobre lo ocurrido en la montaña

La muerte de Isak Andic, fundador de Mango y dueño de una de las mayores fortunas de España, parecía inicialmente un trágico accidente de montaña. El empresario falleció el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en la zona de Montserrat, cerca de Barcelona, durante una caminata en la que estaba acompañado únicamente por su hijo mayor, Jonathan Andic. Durante meses, la hipótesis oficial apuntó a una caída accidental.

Pero la investigación judicial comenzó a girar en otra dirección. Contradicciones en los testimonios, nuevos informes técnicos y el análisis del teléfono celular de Jonathan llevaron a la justicia catalana a replantear el caso. Esta semana, los Mossos d’Esquadra detuvieron al hijo del empresario acusado de presunto homicidio, en una causa que continúa bajo secreto de sumario. La Fiscalía incluso pidió prisión provisional eludible bajo una fianza de un millón de euros. Horas después, esa posibilidad fue ejecutada y Andic quedó en libertad.

¿Quién era Isak Andic?

Nacido en Estambul en 1953 en el seno de una familia judía sefardí, Andic emigró a Cataluña durante su adolescencia junto a sus padres. Comenzó vendiendo camisetas y camisas traídas desde Turquía en mercadillos y pequeños locales, hasta que en 1984 abrió la primera tienda Mango en Barcelona.

Con el tiempo transformó la marca en uno de los gigantes globales de la moda rápida, con presencia en más de 110 países, miles de empleados y una facturación multimillonaria. Durante años fue considerado el hombre más rico de Cataluña y una figura extremadamente reservada, poco habituada a la exposición pública.

¿Cómo murió Isak Andic?

El empresario murió a los 71 años tras precipitarse más de 100 metros por un desnivel rocoso en Montserrat, una zona montañosa muy frecuentada por excursionistas. Según la primera reconstrucción, Andic caminaba junto a Jonathan cuando cayó al vacío. El propio hijo llamó a emergencias y aseguró haber escuchado un desprendimiento de piedras y arena antes de ver desaparecer a su padre.

La noticia provocó una fuerte conmoción en España, tanto por el peso económico de Mango como por el perfil emblemático de su fundador dentro del empresariado catalán. Dirigentes políticos, empresarios y figuras del mundo de la moda le rindieron homenaje tras conocerse su muerte.

¿Por qué la causa dejó de considerarse un accidente?

La investigación cambió de rumbo meses después del fallecimiento. Según trascendió en medios españoles como El País y La Vanguardia, los investigadores detectaron inconsistencias en distintas declaraciones de Jonathan Andic y comenzaron a revisar en profundidad la dinámica de la caída.

Los Mossos también incorporaron informes periciales sobre la posición de ambos hombres en el sendero y el análisis del teléfono móvil del hijo del empresario. A partir de esos elementos, Jonathan pasó de ser considerado testigo a sospechoso formal de homicidio.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores fue que Isak Andic era un excursionista experimentado y conocía bien la zona donde ocurrió la caída.

¿Qué papel tuvo la última pareja de Andic?

Estefanía Knuth, golfista profesional y última pareja de Andic, se convirtió en una figura clave dentro del expediente. En su declaración ante la policía sostuvo que padre e hijo mantenían una relación deteriorada desde hacía años.

Según relató, existían tensiones vinculadas al manejo de Mango y al proceso de sucesión dentro de la empresa. Distintos medios españoles recordaron que Jonathan llegó a asumir responsabilidades importantes en Mango Man, pero la relación con su padre se habría resentido tras desacuerdos sobre la conducción de la compañía.

Knuth mencionó además un episodio de 2015 en el que Isak Andic cuestionó duramente a Jonathan por decisiones empresariales. Los investigadores consideraron ese testimonio un elemento relevante para profundizar la pesquisa.

De todos modos, fuentes judiciales aclararon que la mujer no acusó directamente a Jonathan ni describió enfrentamientos recientes previos a la muerte del empresario.

¿Existe una pelea por la herencia?

La disputa económica forma parte del contexto que rodea al caso, aunque todavía no existen elementos concluyentes que permitan establecer si la investigación gira alrededor de ella.

Isak Andic poseía una fortuna estimada en unos 4500 millones de dólares y había distribuido gran parte de su patrimonio entre sus tres hijos: Jonathan, Judith y Sarah. Sin embargo, otra parte del legado quedó destinada a personas cercanas, entre ellas Knuth.

Según medios españoles, la mujer consideró insuficiente la suma que le correspondía y reclamó cerca de 70 millones de euros, aunque las negociaciones con la familia no prosperaron.

¿Qué dice la familia Andic?

La familia defendió públicamente la inocencia de Jonathan Andic y aseguró que colaboró “de forma total” con la justicia desde el comienzo de la investigación.

En un comunicado difundido tras la detención, sostuvo que no existen “pruebas legítimas” que vinculen al empresario con la muerte de su padre y pidió respeto por el principio de presunción de inocencia.

Fuente: LN