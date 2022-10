Una gestión que se proyecta al mundo

El viaje del gobernador de Misiones a Washington y Nueva York fue mucho más que una exposición de potencialidades y búsqueda de inversiones. En realidad, consistió en la exhibición internacional de un modelo equilibrado, desendeudado, en paz y armonía social.

La semana en cuanto a la gestión estuvo marcada principalmente por el histórico viaje del gobernador misionero, junto a otros mandatarios de las provincias del Norte Grande y el ministro de Interior, Wado de Pedro, a Washington y Nueva York para exponer las potencialidades de cada región y tentar a los inversores del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de multinacionales privadas.

Herrera se trajo contactos empresarios muy interesados en invertir en Misiones en las áreas de generación de energías alternativas, ante el Banco Mundial consiguió numerosas adhesiones en la política de preservación de los recursos naturales con la venta de bonos de carbono; y cuestiones de salud pública para lo cual vendrán a mediados de mes directivos del BID.

Misiones fue la que mejor aprovechó la gira despertando intereses concretos de la primera línea de la conducción de los más grandes organismos de crédito del mundo. No solo por la potencialidad de la provincia en los planos que despertaron interés, sino por ser una jurisdicción totalmente equilibrada y desendeudada en términos económicos, socialmente armónica y políticamente pacífica. La convivencia social y la posibilidad de tomar financiamiento sin tener deudas de arrastre la dejó en mejores condiciones frente a sus pares.

* * *

Otro hecho central en la semana fue la exposición de Sergio Massa sobre el Presupuesto Nacional 2023 y el pedido que realizó Misiones, a través del ministro Safrán y los diputados nacionales misioneros, para que se incorporen al presupuesto obras por 80 mil millones de pesos, la Zona Aduanera Especial y la continuidad del gasoducto Néstor Kirchner desde Corrientes hasta nuestra provincia.

En este aspecto hay dos claras posturas. La Renovación pidiendo beneficios y gestionando acuerdos para mejorar la calidad de vida de los misioneros; y Juntos por el Cambio poniendo palos en la rueda, como el año pasado, cuando votó en contra del Presupuesto y de la Zona Aduanera. Después de pasar casi un año recibiendo críticas, ahora prometen cambiar el voto en un claro gesto oportunista en la previa de un año electoral.

Un rumbo definido

Entrando en el último trimestre del año, la provincia expone solvencia desde todas las miradas. Lleva adelante una arrolladora inversión en salud de excelencia, en educación de vanguardia, en infraestructura, en seguridad, en comunicación; a la vez que los sectores privados viven una explosión de turismo, consumo, construcción, comercio, producción, que tiene como derivación dos indicadores que se conocieron en los últimos días: crecimiento de empleo (solo superado por CABA, el distrito más rico del país) y disminución muy fuerte de la pobreza y la indigencia.

El modelo de provincia solvente arroja resultados con datos duros y reales, a diferencia de simples opiniones de algunos dirigentes radicales que festejan cada vez que alguna medida judicial busca desfinanciar a Misiones y complicar el modelo.

La tierra colorada lleva casi dos décadas de crecimiento ininterrumpido, lo cual demuestra que no se trata de un veranito sino de un esquema que funciona, con un perfil totalmente renovado de la mano de la economía del conocimiento y de un refresh que abarca todos los sectores. A causa de eso lidera todas las encuestas de intención de voto para gobernador e intendentes.

La gente observa al misionerismo como una propuesta nueva, seria, comprometida y no solamente electoralista, que tiene enfrente a un caos político en los dos frentes nacionales (JxC y FdT) a los que solo les interesa su posicionamiento y no defienden nunca los intereses de la provincia, llegando al colmo que uno de sus principales dirigentes responde a Corrientes y no a Misiones; el diputado “misiocorrentino”.

En los últimos meses se sumaron varios correligionarios que defienden un modelo arcaico de provincia, con pocos patrones dueños de estancia y muchos peones y empleados, donde se beneficia a las grandes empresas de capangas, pero no queda nada para brindar servicios a los ciudadanos, no se ven hospitales, escuelas ni comisarías nuevas, tampoco rutas, como pasa en Misiones. La única bandera es que no se cobra impuestos, pero eso solo beneficia al puñado de grandes empresarios amigos.

Las mujeres del cambio

El verdadero cambio que tiene la política misionera está viniendo a través de las mujeres, los jóvenes y del Frente Renovador. Ningún otro espacio se ocupa de darle espacio y oportunidades a los jóvenes y las mujeres, darle poder para que impongan ideas nuevas, frescas, y tengan poder de decisión. Por eso evoluciona la sociedad y esa es la causa de tener una realidad económica pujante y la hiperactividad.

El oficialismo provincial expone a todas luces un esquema moderno para cada edición electoral y para cada gestión de cuatro años, mientras los espacios de la oposición vienen repitiendo candidatos desde hace décadas, como el diputado nacional “misiocorrentino” que se presentó en todas las elecciones desde 2011 y no ganó ninguna.

La Renovación es la única oferta política de puertas abiertas, sin corralito, que recepciona permanentemente el deseo de participar de los jóvenes y las mujeres. No hay personalismos y todos crecen con horizontalidad garantizada y guiados por un pensamiento estratégico y generoso. No hay un “yo” sino un “nosotros” que se multiplica cada vez más con la llegada de jóvenes, mujeres, profesionales, deportistas y también dirigentes de otros espacios que se cansaron de perder y no tienen oportunidades de crecer.

Lorenzetti: “Misiones es líder en política ambiental”

Finalmente, este viernes el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti presentó su libro en Puerto Iguazú, referido a la preocupación por la falta de políticas de preservación ambiental. Y eligió especialmente Misiones porque la considera un ejemplo de políticas y leyes ambientales, destacando las que impulsó Carlos Rovira desde la Legislatura.

Como ningún otro estado provincial, Misiones reivindica el dominio natural imprescriptible de sus recursos naturales, y nuevamente es la única provincia que se está preparando con previsión, con inversiones millonarias, para enfrentar cualquier acontecimiento climático del verano. Como ya ocurrió el año pasado sofocando incendios al instante, a diferencia de otras provincias que perdieron miles de hectáreas bajo el fuego.