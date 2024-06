Una funcionaria chocó borracha e intentó “arreglar” el caso: “¿Sabés quién soy yo?”

Toda la secuencia quedó registrada por el celular de uno de los oficiales de tránsito.

Paola Szchur, subsecretaria de Desarrollo Comunitario de General Rodríguez, manejó borracha con 3,21 gramos de alcohol en sangre, chocó, dejó un herido e intentó “arreglar” el caso.

El hecho ocurrió sobre la Ruta 7, luego de que el Chevrolet Corsa blanco conducido por la funcionaria se cruzara de carril e impactara contra una camioneta Blazer.

El video en el que se observa la secuencia posterior al accidente lo dio a conocer el medio local LP Noticias. En el mismo, se escucha como la Subsecretaria, visiblemente alcoholizada, balbucea, intenta eludir el control de la Policía y hasta trata de “arreglar” el caso utilizando su cargo en la administración pública a su favor: “¿Sabés quién soy yo?”.

“Lo podemos evitar (al control), escuchame, podemos evitarlo, ¿no? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿Sabés quién soy yo?, ¿Sabés que no, no? Dale, dale”, se escucha.

El estado de inconsciencia de la funcionaria era tal que, en un momento dado, trató de convencer a los trabajadores de evitar la demora porque solo había estado involucrado su vehículo, olvidando que minutos antes había chocado y herido a otra persona.

Juan Ortiz, dueño de la camioneta chocada, habló con dicho medio y contó: “Con la señora no se podía hablar porque estaba alcoholizada. No quise arrimarme porque iba a ser para discutir, no quise renegar. Me parecía que no se dio cuenta de que había chocado”.

Aunque por el momento no hubo un comunicado oficial por parte de la Municipalidad, medios locales aseguran que dicho accionar ya le costó el cargo a Szchur.