Una encuesta midió a los ministros de Milei: el mejor, el peor y una caída pronunciada

El relevamiento es de CB consultora, que evaluó a 10 integrantes del Gabinete. Uno de ellos descendió casi 10 puntos el último mes.

Una nueva encuesta a nivel nacional evaluó a los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei y reveló quiénes miden mejor y los que tienen peor imagen. El relevamiento lo realizó CB Consultora,una firma que hace meses viene evaluando al gabinete libertario.

De entrada, se observa que las dudas que mostró el mercado en las últimas semanas que siguieron a la derrota electoral en Buenos Aires impactaron en la valoración general de los ministros, con un contundente dato: 9 de los 10 funcionarios sondeados cayeron en su evaluación positiva.

Del sondeo se desprende que la visión a favor de Milei volvió a caer: tuvo un 53,7% de imagen negativa contra un 42,5 en verde (un 3,6% de retroceso -46,1% en agosto). Dentro de estos rangos, el 27,2% cree que su imagen es “muy buena” y el 15,3% que es “buena”, mientras que el 43,4% considera que es “muy mala” y el 10,3% “mala”.

Los funcionarios de Milei: quién mide mejor y cuál fue el que más cayó

Según la medición, los tres ministros nacionales que en septiembre poseen mayor imagen positiva entre los ciudadanos son Patricia Bullrich, Luis Petri y Guillermo Francos.

La ministra de Seguridad es una figura que suele colarse entre el top-3 de los mejor valorados. En esta oportunidad, reunió el 45,3% de adhesiones vs un 54,1% que lo reprobaron. Si bien consiguió ser primera, su imagen positiva retrocedió más de 4 puntos tras el 49,5% de agosto.

Le siguió el ministro de Defensa, que mostró posturas polarizadas: 43,7 a favor frente a un 43,3 en rojo. De todas formas, fue el único que mostró diferencial positivo. En agosto obtuvo 45,6% de validación, consiguiendo además la merma más moderada.

En tercer lugar aparece el jefe de Gabinete, con una baja de cinco puntos en su aprobación (42,3% en septiembre frente a 47,9% en agosto) y un rechazo del 43,7%. El top 5 de arriba lo completaron Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.

El funcionario más afectado fue Luis Caputo, con un pronunciado descenso de casi 10 puntos (-9,9%). En agosto su imagen a favor era 45,9% y ahora retrocedió a 36%, por lo que cayó tres casilleros y pasó del tercer al sexto lugar.

El efecto Garrahan y Discapacidad

Por su parte, en la parte inferior de la tabla se ubicó el ministro de Salud, Mario Lugones, en último lugar. Afectado por el conflicto por el Garrahan y las protestas sociales por la Ley de Emergencia en Discapacidad, el funcionario apenas obtuvo el 23,9% a favor contra un 47,2% en negativo.

Según el sondeo, es el tercer ministro que muestra mayor nivel de desconocimiento (28,9%), por detrás de Lisandro Catalán, ministro del Interior (51,3%), y el canciller Gerardo Werthein (39,8%). Cabe señalar que Catalán y Werthein también fueron los que menor aprobación obtuvieron a nivel nacional (25,3 y 27,7 respectivamente).

La tensiónentre la Casa Rosada y los trabajadores de salud cobró más relevancia luego del escándalo por los presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) junto al veto presidencial de la ley de emergencia en Discapacidad.

Fuente: El Cronista