Una chica le contó a su amigo por WhatsApp que había cortado con su novio: la insólita respuesta

Una usuaria de X compartió una captura de pantalla del mensaje que le envió su amigo por WhatsApp.

Una usuaria de X (ex Twitter) compartió en su perfil una captura de pantalla del mensaje que le envió un amigo porWhatsApp luego de que ella le contara que había terminado con su novio

Junto a la imagen, la joven escribió a modo de ironía: “Mis amigos consolándome”. Rápidamente, el posteo se hizo viral en la aplicación y recibió cerca de 35 mil “Me gusta”.

En la captura, se puede observar que los jóvenes estaban manteniendo una conversación vía WhatsApp. “Terminé con X”, le escribió la usuaria, seguido de un par de emojis de caritas llorando. A esto, el chico respondió: “Gracias a Dios”, seguido de un sticker de gatito riendo.

El mensaje que se hizo viral en X. (Foto: Twitter/@estheriborraa).

Los internautas no tardaron en opinar y dejaron todo tipo de comentarios en el posteo. “Pues hay amigos que sí tienen razon en eso la verdad”, “Cuando ciertas personas por aquí anuncian su ruptura”, “Me siento identificada”, “Yo soy esa amiga” y “Son mis amigas actualmente. Yo esperando que me consolaran y ellas me salen con eso”; son algunos de los mensajes que se pueden leer en el hilo de la publicación.

Fuente: TN