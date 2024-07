Una chica de 15 años reclamó a la Justicia comunicarse con su padre ausente, pero recibió una respuesta negativa

Si bien el juez reprochó al papá de la joven por no estar presente en su vida, dijo que es algo que “excede” a la adolescente pese a su reclamo

En la provincia de Córdoba, una adolescente de 15 años reclamó ante la Justicia comunicarse con su padre ausente en su vida, pero el Juzgado de Familia N°2 decidió no establecer un régimen comunicacional pese al pedido por la conducta desinteresada del demandado para con su hija. La resolución instó a la menor a buscar acompañamiento terapéutico por los impactos que le genera esta situación familiar.

El juez Gabriel Tavip dijo que la comunicación entre padre e hija es una “relación bidireccional”, es decir, que requiere de la voluntad de ambas partes para que la relación pueda darse exitosamente. Además, implica que el progenitor no obstaculice el contacto.

La madre de la menor intentó generar un vínculo con el padre, y hasta justificó las ausencias del progenitor para que ella no tuviera una mala imagen de él, según consignó el portal La Voz. Pese a estos esfuerzos, no se acercó a su hija. Fue a raíz de esto que la adolescente inició el reclamo, pero el juzgado decidió no establecer un régimen comunicacional debido a la conducta indiferente del padre.

El juez apuntó contra el progenitor por su “reprochable desinterés” ya que nunca realizó una propuesta de un régimen de comunicación ni se presentó a las audiencias fijadas. La madre incluso había hecho un reclamo para que pagara una cuota alimentaria. A pesar de que la resolución fue contraria al reclamo de la madre y la hija, la justicia cordobesa valoró el interés de la menor.

Por otro lado, el juez Tavip reprochó duramente al padre y lo condenó al pago de los costos del juicio y de los honorarios del abogado de su hija. También deberá pagarle terapia, en caso de que decida acudir.

“Su persistente desinterés y ausencia en la vida de su hija desde su nacimiento, no solo refleja una grave falta de responsabilidad parental, sino también una indiferencia hacia el bienestar y las necesidades emocionales de S. Esta actitud no solo contraviene sus obligaciones legales y morales como padre, sino que también ha causado un impacto negativo en la vida de S., quien merece contar con el amor y apoyo de ambos progenitores”, marcó el magistrado.

Por otro lado, le dejó un mensaje a la joven: “A veces las personas no están listas para recibir el amor y la conexión que se les ofrece; sin embargo, esto es algo que te excede y que ni vos ni yo podemos controlar. Pero ello no disminuye en absoluto tu valor, ni la maravillosa persona que sos”.

