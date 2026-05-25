Una carnicería sobre Milei, el silencio de Karina y temblores en el peronismo

La guerra interna y las rebeldías muestran que el presidente no controla su propio espacio y que nadie le teme. El último contacto Caputo-Menem. Ministerio de los Pliegos y nuevos cortesanos. Datos, llantos y nombres en el peronismo.

Días antes de que estalle el Rufus-gate, Martín Menem chateó con Santiago Caputo. Fue una consulta sobre cómo informar un asunto menor. El vínculo político roto no excluía cumplir las formas de una diplomacia de guerra fría. Por abajo, el destrato activó picardías como mandar al asesor a la tercera fila de un palco de Diputados, impedir el ingreso de Sebastián Amerio o una orden a los mozos para que no le sirvan agua.

En el odio –como en el amor– los detalles importan. La furia libertaria derivó en una carnicería sobre la figura y la autoridad presidencial. Javier Milei trató de apagar la crisis. Habló de operación prefabricada y citó, como perito, a Santiago Oría, un entornista que cierra la grieta en La Libertad Avanza: los dos bandos lo consideran un marginal. Falló y quedó la versión de un Milei ingenuo, al que le mienten y le hacen decir mentiras.

La batalla Caputo-Menem hirió a Milei. Todo ante el silencio y repliegue de Karina. La hermanísima estuvo afectada por una gripe que contagió a medio Gobierno. Pero es la primera vez que no aparece como duelista en una disputa que protagoniza Santiago. Con el episodio Rufus, el asesor buscó exponer a Menem como un jugador ladino que, camuflado, castiga al Gobierno.

En público, Menem tardó 5 días en reaccionar. Antes, el domingo, había enviado un mensaje al grupo de Whatsapp del bloque libertario: admitió que el tuit incluía un link de su cuenta de Instagram pero que eso no implicaba que él manejara @PeriodistaRufus. No lo dijo, pero quedó claro que la cuenta era del ecosistema Menem. Lo raro es que Milei usó otro argumento. Como si no hubiese existido un diálogo entre el presidente y el riojano.

El príncipe desnudo

El balance inmediato es que el presidente no sabe/no puede controlar las riñas internas ni sabe/puede administrar las disidencias. Así como el protolibertario Nicolás Marquez salió a pedir la renuncia de Manuel Adorni, Agustín Laje –una figura importante en el ideario mileísta– cuestionó que le mienten al presidente. Maquiavelo se habría preocupado. Ya nadie le teme a Milei. No asustan sus castigos de bloquear en WA o dejar de invitar a Olivos.

Patricia Bullrich ejecutó la primera rebeldía y astilló el dique. Pidió que Adorni presentara su declaración jurada, enfureció a Milei, se guardó una semana y luego registró la propia. Bullrich parece decidida a no dejar que el escándalo patrimonial de Adorni se diluya. “Patricia juega al fleje”, dice un operador libertario. Seguirá en la mesa política pero se puso en duda su butaca en las reuniones de Gabinete.

Hasta el sábado, nadie le informó que no asista. Desdramatiza. “Ella dice las cosas de frente, en la cara o por TV. El problema son los que se pelean a través de cuentas falsas por Twitter”, deslizan en el Senado. El toreo bullrichista desentona con la teoría que agitan cerca de Karina respecto de que hay una alianza entre Bullrich y Santiago Caputo para quedarse con el control de la CABA.



En la reunión de gabinete del lunes, post Te Deum del 25 de mayo en la Catedral Metropolitana –a la que Milei irá preparado para una exhortación dura del arzobispo Jorge García Cuerva–, o en la mesa política del martes, Bullrich debería contar que se notificó de que José Mayans, jefe del interbloque peronista, le pidió a Victoria Villarruel que Adorni ponga fecha para ir a exponer como jefe de Gabinete a la Cámara Alta.

Los votos del frío

La interna descarnada y la caída de imagen de Milei parecen no tener efecto en el Congreso. En un entorno político y social adverso, el oficialismo logró 132 votos para aprobar una ley incómoda, que afecta los ingresos de más de 3,3 millones de hogares. Algunos podrán pedir un subsidio selectivo pero solo les compensará parte de lo que pierden. Para una familiar R2 de Bahía Blanca, la factura tendrá un aumento del 100%. Para un hogar de Neuquén, como cambia la configuración del subsidio, la boleta aumentará un 20%. Según el territorio, la suba será de 40 o 60%.

El proyecto avanza en paralelo al dato que refleja que la canasta de servicios que mide el Monitor de Tarifas de la UBA-Conicet aumentó un 17% en abril. Hay más: autoriza a que las distribuidoras trasladen, sin filtro, el costo del gas a los usuarios, cuando la guerra en Irán ya derivó en fuertes subas.



El Ejecutivo sostiene la lógica del ajuste del ajuste que, según Luis “Toto” Caputo, se quedó sin margen. Pero el proyecto de Zona Fría, a la vez que produce un ahorro al fisco al eliminar subsidio, genera un costo cuando condona deudas que las distribuidoras eléctricas tienen con Camessa, que se estiman en U$S 1.850 millones. Un cuarto de esa deuda corresponde a Edenor, la empresa de Manzano-Vila-Filiberti.

Ingenieros del caos orden

Es una ley áspera, difícil de defender para un dirigente que no esté totalmente pintado de violeta. Pero el Gobierno la aprobó sin despeinarse: no solo porque juntó más de 130 votos sino porque la oposición apenas llegó a 105 negativos. Además del PRO, como el pampeano Martín Ardohain, y la UCR con peluca, que comanda Alfredo Cornejo –en cuya provincia la ley impacta negativamente–, votaron a favor los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los salteños de Gustavo Saenz, los misioneros que ordena Carlos Rovira, algún jujeño y hasta chubutenses como el sindicalista del petróleo Antonio “Loma” Ávila o la diputada que reporta al Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.



Hubo, además, ausencias y abstenciones que parecen responder a una lógica diferente: la empatía con el Círculo Rojo de la energía. A veces, ciertas leyes avanzan más allá de la voluntad y el poder que tenga Milei. Ocurrió, por caso, con la Ley de Glaciares: muchos votos aparecieron sin que el Gobierno tenga siquiera que levantar el teléfono.

Al margen de eso: ¿qué magia pagana funciona para que gobernadores aliados le den los votos a un Milei que parece en crisis ? En LLA dicen que el Ejecutivo empezó a operar en bloque, con más herramientas –ATN y anticipos de coparticipación, pero sobre todo promesas políticas– para negociar, un scrum que comparten Diego Santilli, el karinista Eduardo “Lule” Menem e Ignacio Devitt, mano derecha de Adorni. En el Congreso los llaman “los ingenieros del orden”.

Un dato positivo para los gobernadores es la buena tendencia de la recaudación de mayo, impulsada por Ganancias, que a datos del 22 de mayo elaborados por la consultora Politikon Chaco de Alejandro Pegoraro marcaría una suba del 18% en las transferencias automáticas por coparticipación. Es un respiro, porque permite armar un colchón para el pago de los aguinaldos de mitad de año.

La Casa Rosada ofrece que no presentará boletas propias en las elecciones donde esos gobernadores decidan buscar su reelección o que, al menos, que no agitará tempranamente armados de LLA. Otra opción es la doctrina Cornejo: si hay un candidato libertario, que Milei no se meta en la campaña. El plan colisiona con ciertos intereses. La pastora Nadia Márquez, en Neuquén, es una de las cartas que empuja Karina Milei contra Figueroa.

Menú corto

En el Gobierno tienen un menú corto de territorios con figuras que consideran potentes. Neuquén es uno. Jujuy es otro y en esa lógica hay que leer el exhibicionismo del dipu-Telsa Manuel Quintar, casi un show de instalación. Córdoba es un tercer dominio donde LLA quiere pelear la gobernación sobre la base de que, dicen, el cordobesismo de Martín Llaryora entró “en fase de agotamiento”.

Puede haber otra novedad. El día del tuit de Rufus, Martín Menem estaba de recorrida por La Rioja y en estos días hará un evento sobre la provincia. Lo que meses atrás parecía descartado, ahora está en revisión y el diputado podría convertirse en candidato a gobernador para enfrentar al peronismo de Ricardo Quintela en la provincia norteña.

CABA es otro asunto. Allí Karina y Bullrich pulsean sobre la estrategia: la hermanísima quiere “liquidar” al PRO y la senadora propone que hay que negociar con los Macri para evitar que se conviertan en un problema para el plan de reelección de Milei.



La votación de Zona Fría –que debe pasar por el Senado– puede leerse como un predictivo del proyecto de Reforma Política que contempla, entre otros puntos, la eliminación de las PASO. En el Gobierno anticipan que habrá cambios y que las primarias, tal como funcionaron hasta ahora, no seguirán: de mínima, aunque exista la instancia, no serán obligatorias y hasta podrían no ser simultáneas.

En esa rosca el Gobierno jugará otras cartas: los pliegos de jueces de juzgados y tribunales clave en las provincias. Hasta acá, Juan Bautista Mahiques envió más de 40 nombramientos que tienen el guiño de distintos jefes territoriales. La paritaria por la reforma política incluirá ese componente. En medio de la parálisis que agravó la causa de Adorni, la única cartera que parece funcionar es la de Mahiques, casi un Ministerio de Pliegos.

No es el único botón que funciona: aun con ruido –y ahi apuntó @periodistaRufus–, avanzan las privatizaciones y concesiones como la de Transener o la Hidrovía y, para más adelante, se esperan novedades con el complejo atómico, en particular explotaciones de uranio donde muestran interés Manzano vía su holding Integra y está activo el grupo Eurnekian vía BlueSky.

La hora de la Corte

Si la votación de Zona Fría es una pista para la Reforma Política, hay que leer las derivadas de la aprobación, 58 a 11, del pliego para extender 5 años la continuidad como camarista a Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia. Para designar nuevos cortesanos se necesitan 48 votos a favor y el panlibertarismo junta 44. En el Gobierno miden el criterio de oportunidad: los votos de hoy pueden no ser los votos de mañana.



El tema de la Corte reapareció en la agenda. En la Justicia todo está a flor de piel. En el máximo tribunal recomiendan que para llegar a buen puerto lo indicado es hablar tanto con Santiago Viola, el hombre de Karina, como con el ministro de Justicia. El pliego de Mahiques padre, que aprobaron casi todos los provinciales y hasta Lucía Corpacci se abstuvo, pone en escena las tensiones en el bloque que preside Mayans, a quien varios senadores desafían. 48 horas antes de la sesión, hubo una reunión picante de la que una senadora se retiró llorosa.

Jorge “Coqui” Capitanich estuvo en el bloque de los 11, lo que más allá de una lógica propia se leyó como un mensaje a Cristina Kirchner. El chaqueño empezó a circular en pose de candidato presidencial, luego de la aparición de Sergio Uñac. Como otros, Capitanich plantea acelerar después del Mundial. Sergio Massa mira el mismo calendario, aunque opera sobre otro timing.

Sacudones peronistas

Axel Kicillof no parece inquietarse frente a la ampliación de la oferta peronista y promete que no confrontará, a pesar de las tensiones subterráneas y las visibles, con La Cámpora. El deterioro de Milei produjo una serie de novedades que Shila Vilker, de TresPuntoZero, compiló en estudios recientes. El primero es que en abril el contrafáctico sobre un balotaje entre Mileil y Massa se dio vuelta y presenta los mismos números de noviembre de 2023, 56 a 44, pero invertidos: ahora ganaría el exministro.

El doble click es interesante porque muestra que Milei pierde 3 de cada 10 votos, 1 de los cuales va a Massa mientras que los otros dos van a blanco. Ese indicador marida con otro factor que incorpora Vilker y que muestra migraciones. En mayo de 2025, el 44,5% dijo que “podría votar” por Milei pero “nunca votaría” por Kicillof, mientras que un año más tarde, en mayo de 2026, ese bloque perdió 12,5 puntos y bajó a 32%.

El otro extremo también mutó: los que podrían votar a Kicillof pero nunca a Milei, pasaron de 44,1% en 2025 a 39,5% en mayo de este año, es decir, con una caída de 4,6 puntos. Vilker analiza que, si bien la pérdida de Milei es mayor, mucho apoyo que abandonó al libertario fueron a ninguno de los dos: de hecho, el “nunca votaría” por Milei ni por Kicillof aumentó casi 10 puntos y llegó a 17,6%.

A más de un año de la elección ese comportamiento puede variar pero a priori ofrece algunas opciones: sugiere que hay un caudal para una alternativa intermedia entre las dos figuras más competitivas que, al estar mayoritariamente integrada por ex votantes de Milei, podría abrir un hueco para candidatos de centro/centro derecha como Bullrich, Mauricio Macri o Victoria Villarruel.

BONUS

# GEMELOS. Sandra Pettovello publicó, y Milei reposteó, un video para presentar el “Gemelo Digital” que promete ser un mecanismo predictivo para políticas públicas. Para sorpresa de nadie, el programa usa una denominación (“Digital twins”) de Palantir, la empresa del tecnomagnate Peter Thiel. Sin embargo, en el clip aparece la marca AWS, nube para datos de Amazon. El proyecto está en fase uno, muy germinal, pero generó polémica. En Capital Humano lo impulsó el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautistas Ordoñez, un funcionario que en el sector privado pasó por CODERE, la empresa de administra bingos y casinos, la minera Barrick Gold y, en sus inicios, por el Grupo Roggio.



# SIN VISA NO HAY PARAISO. Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, anunció que probablemente en el primer semestre de 2027 los argentinos podrán ingresar a Estados Unidos sin VISA. Nostalgia de los ‘90 que no parece tan sencilla como los anuncios oficiales. El Visa Waiver Program requiere que la tasa anual de rechazo de visas B sea inferior al 3%. En las estadísticas del Departamento de Estado, Argentina figura con una tasa ajustada de rechazo de 8,90% en 2024 y de 7,47% en el año fiscal 2025, según un informe de VIA Clara. Es decir, bajó pero sigue muy por encima del umbral que exige el programa. En 2026, incluso, la tendencia no habría cambiado sustancialmente. Algo más: aun si cambiara tampoco sería un ingreso sin control sino que aplicaría la autorización ESTA, validaciones previas y control migratorio al arribo, similar a la que aplica para pasaporte europeo.



# MEMBRILLOS. Está movida el área de Defensa: al trueque de un kit de embrague por una tonelada de membrillos que propuso el Ejército se sumó la polémica por el acuerdo de la Armada con el Comando Sur, que anunció la Embajada de EE.UU. y no el ministerio que conduce Carlos Presti. La falta de información precisa generó controversia, en particular por los llamados “bienes globales”. En la Armada dicen que refiere al mar posterior a la milla 200, es decir, fuera de los límites del Mar Argentino, pero el secretismo activó los alertas.



# MEDICAMENTOS. Un grupo de funcionarios argentinos viajaron a EE.UU. la semana pasada para explicar ante el Departamento de Estado que la ley de patentes medicinales no se aprobará como se comprometieron en el acuerdo bilateral. Se trata del PCT que desató una batalla entre los laboratorios nacionales y los extranjeros, el repetido asunto de la desregulación y sus efectos. Al final, CILFA llegó a un acuerdo para validar un modelo a la uruguaya, que incluye una cláusula que se conoce como “reserva”.

Por Pablo Ibáñez – Cenital