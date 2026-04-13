“Una bellísima persona”: la dolorosa despedida de Víctor Hugo a Julio Ricardo

Qué dijo sobre la muerte del comentarista deportivo

“Era el hombre más elegante espiritualmente que hemos conocido”, lo despidió el conductor de radio. Su recuerdo y las anécdotas con el comentarista que falleció a los 87 años.

El conductor y relator Víctor Hugo morales despidió al comentarista y periodista deportivo Julio Ricardo, quien murió este lunes 13 de abril a los 87 años. “Era el hombre más elegante espiritualmente que hemos conocido”, destacó Morales.

“Hoy tenemos una tristeza más en el mundo del deporte, ha muerto Julio Ricardo, la persona mas querida, en función del buen tipo que siempre fue”, sostuvo Víctor Hugo en La Mañana, su programa de Radio 750.

Además, el periodista recordó a Julio Ricardo como dueño de una historia profesional “de excepción” desde el comienzo, junto a José María Muñoz desde la juventud, cuando tenía apenas 25 años y ya se destacaba por su aguda mirada.

“Durante muchísimos años fue el comentarista de mis relatos, compañero de viaje como pocos. Charlista excepcional, lleno de recuerdos, de historias, de personajes. Esencialmente, una bellísima persona”, dijo emocionado.

Además, Víctor Hugo sostuvo que Julio Ricardo era “alguien con un espíritu que contagiaba lo mejor de la vida, la buena onda, era directo, derecho, noble. Un gran personaje del mundo deportivo”.

Morales además se mostró conmovido luego de otras dos pérdidas recientes: la muerte del mítico relator Marcelo Araujo y del exquisito periodista Ernesto Cherquis Bialo.

“(Julio) me llevaba 10 años. Y pensé que iba a vivir más de los 90, como su padre, el inolvidable José López Pájaro, otro gran señor del periodismo”.

“Esta semana, luego de la muerte de Cherquis Bialo, dijeron que Julio Ricardo también estaba mal. Y no queríamos que la racha continuara con este bellísimo personaje del mundo del periodismo”, se lamentó el conductor.

“Se nos fue Julio Ricardo, ya nos volveremos a ver. Va el abrazo grande por todo lo vivido. Y el abrazo de los que recuerdan su estilo inconfundible, tan elegante en el micrófono como en la vida”, remarcó.

“El recuerdo con nuestras vivencias en el Mundial ‘86. El hombre que fue dueño del micrófono desde el comentario deportivo como pocos, en la mejor etapa de su historia profesional. Hasta siempre, Julio”, culminó.

Fuente: P/12