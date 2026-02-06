Una argentina ganó la versión española de Pasapalabra y se llevó el mayor pozo de toda la historia del ciclo

La joven tiene 32 años y nació en Quilmes. Llevaba 307 programas seguidos compitiendo contra el madrileño Manu Pascual, al que finalmente venció.

Rosa Rodríguez, de 32 años, nacida en Quilmes, Buenos Aires, y criada en Galicia, logró convertirse en la ganadora más importante de la versión española de Pasapalabra al resolver El rosco, obteniendo un premio de 2,7 millones de euros, el pozo más grande que otorgó el ciclo televisivo en toda su historia.

Faltando apenas 3 segundos y ya con 24 aciertos a su favor, la mujer escuchó la pregunta que le hizo Roberto Lean, conductor del ciclo: “Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP”. La respuesta de la argentina fue “Morrall”, y, gracias a esa palabra, se convirtió en una flamante millonaria.

Según Clarín, la joven había competido a lo largo de 307 programas seguidos contra Manu Pascual, de Madrid, pero finalmente logró imponerse en un duelo seguido por millones de españoles durante largos meses, donde el ciclo, gracias a este “enfrentamiento”, fue uno de los más vistos del país.

Quién es Rosa Rodríguez, la ganadora de Pasapalabra

Rosa Rodríguez nació el 18 de octubre de 1993 en Quilmes, Buenos Aires. En 2001, sus padres decidieron volver a España y se instalaron en A Coruña (Galicia). Un detalle relevante de su historia familiar es que el padre de la joven es un gallego que emigró, siendo un niño, a Argentina, según relata el medio antes citado.

La joven comenzó a competir en Pasapalabra el 19 de noviembre de 2024, mucho más tarde que su principal competidor, Manu Pascual, un hombre de 29 años que se había sumado al show el 16 de mayo.

Con su triunfo, Rosa, una profesora universitaria de español como lengua extranjera, consiguió superar el récord de Rafa Castaño, que en 2023 obtuvo un pozo de 2.272.000 euros.

