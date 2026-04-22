Una aerolínea internacional canceló 20.000 vuelos para ahorrar combustible por la guerra en Medio Oriente

La aerolínea alemana Lufthansa recorta su programación para ahorrar combustible ante el encarecimiento del queroseno por la guerra en Irán

Lufthansa cancela 20.000 vuelos de corta distancia hasta octubre. La decisión del grupo alemán busca ahorrar combustible ante el fuerte encarecimiento del crudo provocado por la guerra en Irán.

El precio del combustible para aviones se duplicó desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero. Con esta medida, la compañía alemana espera ahorrar unas 40.000 toneladas de combustible y ajustar su operación a un escenario de costos disparados.

Según explicó Lufthansa en un comunicado, el recorte representa una reducción del 1% en la capacidad de transporte de pasajeros durante la temporada de verano. Una cifra que parece menor pero que impacta en miles de pasajeros y decenas de rutas.

Qué rutas suspende Lufthansa y cuál es el alcance de la medida

La mayoría de las rutas suspendidas pertenecen a la filial regional Cityline. Esta subsidiaria dejó de operar por completo, una decisión que marca el alcance de la reestructuración del grupo.

Los trayectos cancelados afectan principalmente a conexiones “no rentables” desde los aeropuertos de Fráncfort y Múnich en Alemania. Entre las rutas que quedaron fuera del mapa están los vuelos desde Fráncfort hacia las ciudades polacas de Bidgostia y Resovia, así como a la noruega Stavanger.

Mientras reduce vuelos en Alemania, Lufthansa expandirá rutas en Zúrich, Viena y Bruselas para optimizar su oferta en estos aeropuertos estratégicos y compensar parte del impacto en su red.

El grupo incluye además a Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Eurowings y la italiana ITA Airways. Todas estas marcas forman parte de la estrategia de consolidación que ahora enfrenta el desafío del combustible caro.

La compañía informó que hasta finales de mayo se cancelarán 120 vuelos adicionales. Los cambios ya fueron comunicados a los pasajeros afectados, según aclaró el grupo en su último parte.

Lufthansa revisará la planificación de rutas a medio plazo. Se esperan nuevas actualizaciones sobre la red de vuelos del grupo a finales de abril o principios de mayo, cuando la situación del mercado de combustibles esté más clara.

Qué dice la Unión Europea sobre el riesgo de cancelaciones masivas este verano

El anuncio de Lufthansa llega un día después de que el comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, afirmase que no se prevén cancelaciones masivas de vuelos este verano en la Unión Europea.

En declaraciones a los medios este martes, explicó que el mercado está gestionando la presión provocada por el cierre del estrecho de Ormuz. No existen señales de desabastecimiento en el corto plazo, según su análisis.

Tzitzikostas detalló que las rutas recientemente suspendidas, como las de KLM o filiales de Lufthansa, se cancelaron por la falta de rentabilidad. No por problemas de suministro de queroseno, aclaró el funcionario.

Sin embargo, el comisario advirtió que el escenario podría cambiar si no se alcanza pronto una solución diplomática al bloqueo de Ormuz. De no resolverse el conflicto, las consecuencias podrían ser catastróficas para el sector aéreo europeo, que depende fuertemente del combustible importado desde el golfo Pérsico.

La Unión Europea refina el 70% del queroseno que utiliza. La mitad de sus importaciones proviene del golfo Pérsico, por lo que mantiene reservas estratégicas listas para ser usadas si la situación empeora.

Tzitzikostas recordó que la legislación europea garantiza compensaciones económicas a los pasajeros afectados por cancelaciones. Salvo en situaciones de fuerza mayor, aunque aclaró que el encarecimiento del combustible no entra en esa categoría.

Qué postura tienen las aerolíneas españolas ante el encarecimiento del queroseno

Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) también descartó la posibilidad de cancelaciones masivas en España por problemas de abastecimiento. El presidente de la patronal, Javier Gándara, aseguró este martes que el suministro está “garantizado”.

Gándara explicó que los ajustes recientes obedecen a decisiones comerciales. No a restricciones de queroseno, a pesar de la inquietud generada por la guerra en Irán.

Sobre el posible aumento en el precio de los billetes ante esta situación, Gándara señaló que cada compañía establece sus propias estrategias. Medidas como la aplicación de recargos por operadoras como Volotea reflejan la autonomía legítima de los operadores ante la situación del mercado.

En paralelo, las aerolíneas españolas incrementaron en un 6% su oferta de plazas de cara a la temporada alta. Alcanzan cerca de 260 millones de asientos disponibles entre abril y octubre.

Esta ampliación responde tanto al aumento del interés turístico en el país como a la absorción de parte del tráfico que se desvía de regiones impactadas por conflictos internacionales. España se beneficia del contexto adverso en otras zonas del mundo.

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