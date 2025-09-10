Una adolescente se atrincheró con un arma en una escuela y la Policía controló la situación

La alumna es hija de un policía de San Luis, ingresó armada a la escuela y efectuó disparos al aire. Tras horas de tensión, entregó el arma y fue contenida por los equipos de crisis.

Una adolescente de 14 años se atrincheró esta mañana en la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, provincia de Mendoza y efectuó varios disparos al aire con un arma de fuego. La Policía desplegó un operativo de evacuación y finalmente controló la situación.

Según confirmaron las autoridades, la joven es hija de un policía en actividad de la provincia de San Luis y familiar del intendente Fernando Ubieta. La menor habría tomado la pistola reglamentaria de su padre y, al regresar del recreo, salió al patio del colegio con el arma en la mano. Allí realizó al menos tres disparos al aire y apuntó a algunos compañeros y docentes antes de atrincherarse.

Las primeras versiones señalan que la adolescente pedía a los gritos la presencia de una profesora de Matemáticas y que le dijo a otra docente: “¿Ahora tenés miedo?”. Una preceptora relató que uno de los disparos pasó muy cerca de su pie.

Tras los disparos, docentes y directivos dieron aviso inmediato a la Policía de Mendoza, que montó un cerco en la zona. Dos alumnas fueron trasladadas al hospital local con ataques de pánico, y una de ellas sufrió una crisis convulsiva. El resto de los chicos fue llevado preventivamente al centro de salud para ser retirados por sus familias.

Según versiones locales, en los primeros minutos de tensión, la joven pedía que “para negociar” esté presente la “profesora Raquel”, que sería la docente de Matemáticas.

Hasta ahora se desconocen los motivos de la adolescente y en el lugar trabaja personal policial, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS).

Tras varias horas de tensión, la adolescente finalmente entregó el arma y la situación quedó bajo control. Los padres de la alumna estuvieron presentes en el operativo y acompañaron la intervención de los equipos especializados.

La negociación fue conducida por dos grupos que fueron trasladados en helicóptero hasta el lugar, y efectivos de la Policía de Mendoza. Los equipos trabajaron de manera coordinada para persuadirla de deponer el arma y garantizar la seguridad del resto de la comunidad educativa.

Comunicado oficial

En lo que duró la crisis, el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, pidió cautela y respeto a los protocolos: “Está trabajando el comité de crisis con equipos especializados. Cualquier alteración externa podría tener consecuencias graves”.

En tanto, el intendente Ubieta expresó su conmoción: “Es un pueblo muy pequeño, nunca pasó algo así. Estamos esperando que logren disuadirla. Somos parientes lejanos, obviamente me toca de cerca”.

La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, supervisó el operativo en el lugar. Videos grabados por alumnos y vecinos, que ya circulan en redes sociales, muestran los disparos y los momentos de pánico en el colegio.

Fuentes cercanas al operativo confirmaron que la adolescente se encuentra en buen estado y será trasladada en ambulancia a un centro de salud para su contención. La joven permaneció atrincherada durante casi seis horas en la escuela Marcelino Blanco, donde efectuó al menos tres disparos, aunque no se registraron heridos.

