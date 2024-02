Una actriz reveló cómo es el plan de conquista que primero enamora y luego lastima

Constanza Chismechian es argentina y desde hace casi un año vive en Madrid. Desde allí, publicó un video que se hizo viral. “Es una conducta narcisista”, dijo.

“Estoy harta de los hombres semillita”, fue la frase que eligió Constanza Chismechian, una actriz argentina que reside hace casi un año en España, para referirse a un método de conquista que también incluye al género femenino.

“Esos tipos que a vos no te gustan, nunca te gustaron, vos no los elegiste, no los fuiste a buscar. Y el tipo te busca, insiste. Hasta que un día te agarra a vos, así medio aburrida, y decís ‘bueno, salgo con este chabón’”, indicó la mujer de 27 años.

El video de Constanza se volvió viral en TikTok luego de despertar un sinfín de comentarios acerca de un planteo que compartió en una publicación a la que tituló: “No seas semillita”.

Su premisa, la cual calificó como “el mejor término de la vida”, parte del siguiente concepto: “Salís y de repente decís ‘ah, me gusta un poquito, va bien’. Y ahí, el hombre semillita hace lo suyo. Te implanta la semillita que vos no tenías. Entonces a vos te empieza a gustar este pelotudo. Y este pelotudo se hace loco. De repente toda la intensidad que tenía hacia vos desaparece”, indicó.

La actriz tiene 27 años y publicó un video viral en TikTok (Foto: Instagram @conifach).

“O sea, ¿para qué me plantás la semillita de gustar de vos? Si yo antes estaba ahí, tranquila, no, gustaba de vos. Erradiquen a los hombres semillita del país. Que se vayan del mundo entero”, completó en su video.

La actriz nacida en Buenos Aires suele viralizarse en sus redes por compartir situaciones cotidianas que también la ayudan a exhibir su trabajo como actriz. “Emigré en búsqueda de nuevas oportunidades en lo profesional, para abrir puertas y el famoso ‘probar suerte’”, dijo a TN.

Constanza vive en Madrid desde hace casi un año (Foto: Instagram @conifach).

Actualmente sin pareja, la licenciada en Comunicación reside en Madrid y trabaja como asesora de clientes que buscan su creatividad para potenciar sus redes: “Les doy herramientas para impulsar sus negocios y lograr la viralización. Gracias a esa experiencia comprendí qué se necesita para que un video sea atractivo y luego viral”.

En qué consiste el método “semillita”

En relación a su concepto, explicó que el método “semillita” lo vivió en carne propia, principalmente con hombres “en los cuales yo nunca me hubiese fijado para salir, porque me insistían y me resistía”.

Constanza continuó: “Luego de tanta insistencia, en algún momento aburrido de mi vida decia ‘bueno, hay que darle una chance’. Despues de salir un par de veces terminaba enganchada y ellos abandonaban esa insistencia”.

“Semillita porque me plantaban la semilla de gustar de ellos, me generaban un deseo que yo anteriormente no tenía y luego terminaba yo enganchada de alguien que desde el vamos nunca hubiera mirado”, remarcó.

Para Constanza, este tipo de vivencias se presentan en determinados momentos personales “en donde uno atrae cierto tipo de personas”. En los comentarios, varios usuarios le respondieron que su concepto se llama “love bombing”.

“Te implanta la semillita que vos no tenías”, dijo la actriz en relación a su teoría sobre el método de conquista (Foto: Instagram @conifach).

“Desde que estoy acá no salí con muchos españoles. Yo creo que el argentino tiene algo muy especial, muy único. Hay algo del hombre argentino que es difícil de encontrar en otros lados. Puede ser esto de que saben chamuyar bien. Algo pasional también. A su vez son carismáticos, vivos, cancheros y tienen mucha labia. Me quedo con ellos”, dijo entre risas. Respecto a los hombres españoles, completó: “Son más conservadores y menos atrevidos”.

En relación a las repercusiones que generaron su video, Constaza completó: “Fue muy clara la diferencia de comentarios entre hombres y mujeres. Por un lado los hombres decian que el hombre ‘semillita’ perdia el interés porque yo no cumplía sus expectativas, solo le gustó mi ‘envase’ y cuando me conocía se daba cuenta de que no era lo que esperaba. Las mujeres, en cambio, hablaban de esta conducta del hombre narcisista que, para sentirse deseado, tiene este tipo de actitudes”.

