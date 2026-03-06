Un preso de Marcos Paz y su novia: la trama detrás del traslado de 6 kilos de cocaína en micro desde Bolivia a Rosario

Un recluso oriundo de la localidad santafesina de Alcorta está sospechado de organizar el viaje de la droga descubierta en poder de su pareja de 26 años. Se cree que la operatoria era para abaratar costos y maximizar ganancias narco

Un recluso de la localidad santafesina de Alcorta, que está alojado en el penal federal de Marcos Paz, será acusado este viernes por la mañana por estar detrás del transporte de cocaína de Bolivia a Rosario por el que fue detenida su pareja en un micro que había salido de la ciudad salteña de Orán y que derivó en allanamientos y el arresto de dos familiares del preso.

Ana, la novia en cuestión y de 26 años, fue detenida este miércoles en un operativo de Prefectura Naval de Zona Bajo Paraná en la terminal de ómnibus rosarina, donde se le incautó una mochila con seis kilos de cocaína de máxima pureza con el sello de un delfín.

La joven arribó en un micro de larga distancia proveniente de Salta y fue bajada del micro La Veloz del Norte por los prefectos.

El novio preso de la detenida, identificado como Juan Carlos M.P., está en la cárcel desde el año pasado en el marco de una causa por venta de drogas que se tramita en la Justicia federal de Venado Tuerto. Obviamente, tras la captura de Ana, fue objeto de una requisa este miércoles.

La novia del preso, detenida con seis kilos de cocaína

Según un nuevo legajo impulsado por la Procunar –a través de los fiscales Matías Scilabra, Luisina Muzzio y el auxiliar fiscal Rodrigo Romero– y el Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos –por medio del fiscal Federico Reynares Solari–, el preso habría organizado el transporte de cocaína desde la cárcel apoyándose en personas de su entorno.

Por los datos recolectados por los investigadores, el recluso planificaba traslados de entre 6 y 15 kilos de cocaína de máxima pureza. Los hacía pasar desde Bolivia a Aguas Blancas, y de allí hasta Orán.

En esa ciudad salteña, una persona de confianza del preso metía los ladrillos en bolsos o mochilas y los movía a través de un colectivo de larga distancia hacia las ciudades de Rosario o de San Nicolás.

Los seis ladrillos de cocaína y otras pertenencias que transportaba la mujer

A veces, los encargados de mover la droga escondían los estupefacientes en el inodoro del baño del micro.

De acuerdo a los indicios trabajados por el Ministerio Público Fiscal, una vez que la persona que trabajaba para Juan Carlos M.P. pisaba Rosario o San Nicolás, se subía a un remis y se dirigía a distintas localidades de la región como Elortondo, Alcorta, Villa Constitución, Colón (Buenos Aires) o Máximo Paz. En esas localidades el estupefaciente era estirado y vendido al menudeo.

Se presume que la operatoria de buscar personalmente la droga tenía por objetivo el de abaratar costos. Esto es porque el kilo, según distintas fuentes de la causa, era adquirido por entre dos mil y tres mil dólares en Salta, cuando en Rosario el valor lo duplica.

El sello del delfín

En el avance de la causa se detectó también que algunas dosis de cocaína eran ingresadas al penal federal de Marcos Paz para que Juan Carlos M.P. pudiera consumir en su celda.

Ana, alias “Pachulita”, la novia del interno federal, cayó este miércoles en Rosario al bajar de un micro de la empresa La Veloz del Norte. En su mochila, los agentes hallaron cocaína por 6,241 kilos. No era la única encargada de ese tipo de tareas, ya que en otros viajes se estableció que el transporte lo hicieron otras personas.

La joven de 26 años tampoco fue la única detenida. Prefectura Zona Bajo Paraná realizó allanamientos en las localidades santafesinas de Alcorta y Máximo Paz, y en la ciudad bonaerense de Colón, donde fueron arrestados un hermano y el padre de Juan Carlos M.P..

Lo secuestrado en los allanamientos posteriores a la detención de Ana F.

En los operativos, además, se secuestraron 2 mil dólares, más de seis millones de pesos, una carabina calibre .22, dos escopetas, una pistola calibre .22, un revólver, 10 gramos de marihuana, una camioneta Volkswagen Amarok, un VW Vento y celulares.

Fuente: Infobae