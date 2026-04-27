“El desierto crece” es una célebre frase de Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra: “El desierto crece: ¡Ay de aquel que esconde desiertos!”.

En el desierto, en su inmensidad, habita la soledad, no hay nada espiritual pero tampoco material, está todo muerto, no hay vida. Es la desolación, el nihilismo, la falta de sentido. El espacio árido como metáfora de una época aciaga.

“Dios ha muerto… el desierto crece”. Un presidente idiota… el desierto crece. La desertificación social.

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“Una suerte de apagón alfabético nos devuelve al estadio del grito y el grafismo”. “Son el ruido y la furia de un presente desatado a su propia convulsión”.

“Jinetes de este apocalipsis, las redes sociales”.

“Si el ajuste es moderado, vas a tener que pagar un alto costo político, porque el ajuste moderado no pude convertirse en circo, es un ascetismo triste y gris; ahora, si el ajuste es desmesurado, vas a poder convertirlo en rédito político porque activa un exceso que podés transformar en fiesta popular (…) lo excesivo ofrece el aliciente de la transgresión, aun cuando se trate de exceso de ajuste y represión”.

“Cuánto más injusto es el mundo, más ininteligible se torna (…) sin justicia no hay lenguaje”.

“No asistimos solo a una batalla cultural sino a una mutación antropológica”. (Pier Paolo Pasolini).

“Nosotros los fascistas somos los verdaderos anarquistas” (Saló, la última película de Pasolini).

“El fascismo moderno no es tanto una negación de las reglas sino su uso espurio, la destrucción de la palabra y la democracia inmanente y no externa”.

“El desprecio a la ciencia es el desprecio a la democracia”.

“Alucinación consensual”.

“Somos un experimento social que incluye un experimento con la verdad”.

Fascinante fascismo, el libro de Susan Sontag sobre la seducción de la estética nazi.

“El fascismo es ese cortocircuito entre lo real que se moviliza, lo simbólico que se humilla, lo imaginario que queda capturado por la seducción que la ferocidad de lo real produce”.

“El ejercicio pornográfico de la palabra”.

“Retrofuturismo”.

“Como en el cuento de Andersen del rey desnudo pero al revés… en tiempos desencantados en que todos sabemos que el rey está desnudo, es decretar que está vestido”.

“Neorreligión. Esoterismo de masas. Conan es, en todo derecho, el mito fundante de este experimento posdemocrático”.

“Cuando decimos que esto es ‘delirante’, no aludimos a la psicología sino a la ontología. Verdad es eso que anticipa como enunciado aberrante hoy, pero estructurante de la realidad mañana. Como las hipersticiones de Nic Land: supersticiones performativas a fuerza de hype técnico”.

“Milei es expresión de esta nueva verdad hipersticional del siglo XXI. Eso es lo que significa que Milei haya estatizado Twitter, convirtiendo la lógica de las redes sociales en razón de Estado”.

“La pandemia, la experiencia fundante de la ultraderecha, su 17 de octubre (…) tiempo de ingreso masivo al negacionismo en la consciencia pública (…) la rebelión contra el principio de realidad, la ceguera intransigente de un corazón roto”.

“Ingresar al mundo del lenguaje pera destruir el lenguaje desde dentro… generar un escándalo epistémico que cumple la función de los escándalos de la farándula”.

“Torturando cada palabra hasta vaciarla de sentido”.

“La velocidad también es el ritmo que se impone a una sociedad para extirparle su capacidad de pensar colectivamente y encontrar el tiempo de su propia agenda… la velocidad no es instrumental sino constitutiva para este experimento posdemocrático”.

“El rey está vestido con su propia desnudez. Algo parece tornarlo invulnerable: ni desnudo ni desnudable… Lacan decía: ¡el rey está desnudo debajo de su ropa! Hoy deberíamos decir: ¡el rey está vestido ¡en su propia desnudez! Por eso cuesta tanto desvestirlo”.

“Subsunción completa del signo como mercancía… La economía es el método, el objetivo es el alma”.

“La metafísica marxista que estipuló la determinación de la superestructura política cultural por la estructura económico social, herencia idealista del materialismo, versión marxista de la jerarquía (invertida) alma/cuerpo”.

“Terraplanismo cívico”.

“Pérdida de criterios comunes del juicio”.

“Ya lo había dicho Kant en su crítica al fanatismo: el que no cree en nada y el que se aferra ciegamente a cualquier cosa se parecen demasiado”.

“El dogmatismo cree en cualquier cosa porque dejó de creer en la palabra y su potencia comunicativa, en su capacidad de articular y componer verdades precarias. En eso andamos hoy: no creemos en nada, y justamente por eso, cuando creemos en algo nos abrazamos fanáticamente porque no creemos en ninguno de los parámetros con los que podríamos fundamentar o refutar nuestra creencia…fanáticos de tan escépticos”.

“Necesitan de explicaciones absolutas que, sin embargo, no necesitan (ni pretenden) entender en lo más mínimo”.

“Idiotez erudita”.

“Una época que ansía explicaciones absolutas, pero no para entenderlas. Mejor incluso si no las entienden, pues su opacidad las reviste de una autoridad”.

“Más profeta que rey”.

“Presidente, troll en jefe”.

“Disolución de la gramática social”.

“Hiperpolitizando a la sociedad desde su aceleracionismo antipolítico”.

“Dejen el cordón sanitario a los higienistas (…) El cordón no es sanitario, es moebiano”.

“Hiperestimulación en el corto plazo en vistas de un anestesiamiento en el largo.(…) Genera callosidades de la percepción… a los umbrales de dolor, a la tolerancia a la injusticia, a la sensibilidad”.

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La palabra “idiota” proviene del griego idiotes, que originalmente no era un insulto, sino que se refería a un “ciudadano privado” o alguien contrapuesto al interés público, a quien solo se ocupa de sus intereses privados y no de la política en sentido del bien común. Deriva de idios (propio, privado) y de esa raíz provienen palabras como idioma o idiosincrasia.

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Distintos diputados promovieron una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión convocando este jueves 30 de abril a las 10 en el Congreso a entidades periodísticas, representantes de medios y periodistas que vienen sufriendo agresiones. Todas las organizaciones periodísticas criticaron enfáticamente la decisión de cerrar la sala de periodistas de la Casa Rosada y la cancelación de las acreditaciones a los periodistas destacados en ella.

Sobre el tema ya me expresé en la columna del programa de Perfil de las mañanas el jueves último en la columna titulada “Día 866: Milei, peor que Jorge Rafael Videla” , y me pareció más útil en esta columna a modo de protesta contra el Gobierno compartir esta selección de frases del libro Fascismo Cosplay, Crónicas del desconcierto en el laboratorio argentino, del filósofo Luis Ignacio García, que compiló posteos en Instagram con un límite de 2.200 caracteres. Elegí seleccionar frases de la primera mitad de sus doscientas páginas, del comienzo de la presidencia de Milei, cuando presumo que su autor no fue aún víctima del proceso frente al horror, que en sus propias palabras “nos hace horrorosos, más duros e impermeables, nos anestesia, nos torna más insensibles a lo que nos pasa. Con el horror aprendemos a dejar de aprender”.

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Las frases del libro son las encomilladas desde el primero al segundo grupo de asteriscos. La palabra idiota y su vinculación con la frase de Nietzsche sobre el desierto corre por mi cuenta.

Al revés: Casa Rosada. | Bloomberg



Por Jorge Fontevecchia – Perfil