Un partido de paddle y el vínculo con un comisario: la trama detrás del caso del policía que mató a su exsuegra y atacó a su ex

Nataniel Thierry Schouten quedó detenido. Desde el entorno de las víctimas sospechan que planeó el crimen y que tuvo ayuda para lograrlo.

A medida que avanza la investigación se van conociendo detalles del caso de Nataniel Thierry Schouten, el policía que asesinó a garrotazos a su exsuegra, Marcela Costilch, y que intentó matar de la misma manera a su ex, Eliana Peña.

Además de la condena por violencia de género que ya tenía y las reiteradas amenazas que les había hecho a las víctimas, en las últimas horas se conoció que el acusado mantenía una cercana relación con el comisario del pueblo.

“Tenía una relación de complicidad con el comisario”, con esa frase, el abogado de la víctima resumió el vínculo que tenían el agresor y Martín Echeverría, el jefe de la policía de General Belgrano, que ya fue removido de su cargo por el intendente Osvaldo Dinápoli.

Tan cercano era el vínculo entre el policía y el ahora excomisario que la noche anterior al brutal crimen de la mujer de 53 años se juntaron a jugar al paddle. “Entendemos que estuvo con el comisario hasta cercana la medianoche del viernes”, dijo Julio Torrada, abogado de Eliana.

Dos horas después de ese encuentro, Schouten tomó su auto, manejó hasta la casa de su exsuegra y la asesinó a garrotazos. Aunque no se confirmó que el comisario estuviera al tanto del crimen, Torrada sí dijo que “lo apañó en un montón de cuestiones”.

Schouten había sido inhabilitado para ejercer como policía en un fallo donde la jueza de Dolores Eva Merlo también lo había condenado a un año de prisión en suspenso por violencia de género. Aún así, al momento del crimen estaba trabajando como policía en un pueblo lindero y eso aumenta las sospechas.

“Insólitamente volvió a la policía y desempañaba funciones en un pueblo vecino. Ahora estamos iniciando una serie de gestiones para saber quién lo metió”, dijo Torrada.

El atacante fue detenido y confesó el crimen. (Foto: Facebook)

Paradójicamente, Torrada habia representado a otra mujer en un juicio donde el policía resultó condenado por violencia. En diálogo con TN, contó que sufrió amenazas de su parte: “Luego de la condena, él me siguió fastidiando y acosando. Me amenazaba a través de las redes sociales. Me lo tuve que bancar un tiempo extenso”.

“Había logrado una condena ante un juzgado, lo habían exonerado de la policía”, dijo el abogado sobre por qué no hizo una denuncia ante las amenazas sufridas. En ese sentido fue que apuntó contra la Justicia y la policía: “Sabía que tenía una fuerte cobertura y complicidad policial”.

El macabro plan del policía que asesinó a su exsuegra y atacó a su expareja

Desde el entorno de las víctimas sospechan que Nataniel Schouten planeó el crimen. Una escalera y las amenazas previas aparecen como principales elementos.

De acuerdo a la secuencia que consta en la causa, el asesino ingresó por la casa del vecino de su suegra, trepó una escalera que había en la medianera y llegó al patio trasero de la casa. Esa escalera es la que denuncian desde el entorno familiar que había sido puesta por Schouten.

“Un día apareció en un lugar que no tenía que aparecer, ellos la corrieron y esa noche la escalera volvió a estar en el mismo lugar”, señaló la ahijada de la víctima. Luego de llegar al patio trasero de Marcela Costilch, el presunto asesino abrió una puerta corrediza, entró a vivienda, subió al primer piso y la asesinó mientras dormía.

El policía asesinó a su exsuegra e intentó matar a su expareja. (Foto: Facebook)

Luego de matar a Marcela, Schouten salió de la casa y manejó hasta lo de Eliana, su expareja. “Arrancó una reja, pateó una puerta, se metió en la casa y la trató de matar con el mismo palo”, detalló Torrada. La joven se salvó por un solo motivo: el botón antipánico. En el expediente se detalla que Peña salió corriendo apenas vio al agresor y que sus gritos alertaron a los vecinos que pidieron auxilio a la policía.

“De todas formas la golpeó y la lastimó. Tiene la cabeza cocida. La voluntad de él era matarla, no la mató por razones ajenas a él”, describió el abogado sobre ese episodio que ya está caratulado como homicidio en grado de tentativa.

Las amenazas previas son el segundo motivo que fortalecen la teoría de que el policía había planeado el crimen. “Recibió mensajes de este sátrapa, diciendo que iba a matar a la mamá y al hermano. La chica fue, hizo la denuncia y no le dieron apoyo”, contó la ahijada de Marcela Costilch.

La mujer dio más detalles sobre cómo fue la cronología de los hechos luego de que la joven recibiera los mensajes amenazantes en su celular: “A las 22 ella hizo la denuncia y a las 2 de la mañana él mató a su mamá”. A la misma hora que Eliana hacía las denuncias, Schouten jugaba al paddle con el comisario.

Ahora el presunto asesino permanece detenido en la comisaría 5° de Avellaneda, acusado de homicidio calificado por premeditación y por mediar violencia de género.

Por Gonzalo Molina Prado-TN