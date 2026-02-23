Un operativo de inteligencia criminal y vendettas entre capos: la trama secreta del plan narco en Entre Ríos

El esquema contemplaba el asesinato del juez federal Leandro Ríos, que llevó adelante la instrucción de uno de los casos contra Leonardo Airaldi, y la ejecución del fiscal federal Ignacio Candioti, responsable de acusarlo en el juicio oral y público

Otro capo narco detenido fue quien reveló a las autoridades las intenciones de Leonardo Airaldi de matar a un juez y un fiscal federal y al ministro de Seguridad. El autor intelectual del plan sigue detenido en Gualeguaychú.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que la información sobre el objetivo criminal de Airaldi llegó a las autoridades a través de tres fuentes. De ellas, se destaca el aporte de Gustavo “Tavi” Celis, también detenido en la Unidad Penal 9 en el sur entrerriano. Tuvo sus 15 minutos de fama cuando se comprobó su vinculación con la campaña electoral y la gestión de Cambiemos en Paraná entre 2015 y 2019.

Además de él, hubo dos testimonios más que corroboraron sus dichos y aportaron más detalles. Se trata de otros internos de la cárcel de Gualeguaychú que compartían reclusión con Celis y Airaldi. Este último permanece en la UP9. El martes 24 comenzará el juicio por dos causas en su contra en Paraná. Si las audiencias se mantienen, debería ser trasladado a la capital entrerriana.

La coexistencia entre dos capos narcos en una misma cárcel no es algo fácil. Es una combinación inestable, ya que es tan peligroso que se lleven bien como que tengan problemas.

La causa quedó caratulada «amenazas y plan de atentado». Se tramitará en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, y actúa el fiscal Pedro Rebollo.

Cuál era el plan

Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de Entre Ríos

El esquema revelado contemplaba el asesinato del juez federal Leandro Ríos, que llevó adelante la instrucción de uno de los casos contra Airaldi. También estaba prevista la ejecución del fiscal federal Ignacio Candioti, responsable de acusarlo en el juicio oral y público.

Ellos dos debían ser abatidos por un sicario uruguayo en Punta del Este. Pero ninguno de los dos viajó a Uruguay. El pago por los crímenes ascendería a USD 40 mil.

El objetivo era la venganza. Según dijeron los testigos, Airaldi habría expresado que Ríos “le inventó una causa” y Candioti tenía preparada una condena de 15 años en su contra.

El plan incluía también el asesinato del ministro de Seguridad entrerriano Néstor Roncaglia. El funcionario fue jefe de Drogas Peligrosas de la Policía Federal y luego titular de la fuerza. Sobre él se había hecho un plan de inteligencia minucioso. El nivel de detalle dio credibilidad a los dichos de los tres internos. La ejecución debía hacerse cuando Roncaglia hiciera uno de los habituales viajes en moto a la quinta de unos amigos en un pueblo cerca de Paraná.

En este caso se habían previsto pormenores escabrosos. El ataque debía incluir dos vehículos. En uno irían los sicarios encargados de matarlo. En el otro se tenía que llevar un tacho con cal. Esta sustancia destruye todo rastro de materia orgánica. La idea era no dejar ninguna evidencia.

Mientras tanto, se dispuso el refuerzo de las custodias de los tres funcionarios públicos que están bajo amenaza. Está a cargo de la Policía Federal y la fuerza provincial actuará de respaldo.

“No vamos a bajar los brazos”

ogelio Frigerio se manifestó a través de sus redes sociales

A las pocas horas de que se revelaran los detalles del caso, el gobernador Rogelio Frigerio se manifestó a través de sus redes sociales. Tras destacar el profesionalismo del Servicio Penitenciario de Entre Ríos en el procedimiento, expresó su “más absoluto respaldo” a quienes enfrentan el narcotráfico “con coraje y determinación”. “En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito”, subrayó.

En el mismo sentido, Roncaglia aseveró: “Este plan criminal nos indica que vamos por buen camino. Si piensan que nos van a hacer bajar los brazos están equivocados. Muy por el contrario. Por mi lado me envalentona más”.

Tanto el juez Ríos como el fiscal Candioti han preferido el silencio. Lo ocurrido los afectó no solo en el plano personal sino también familiar.

Quién es Tavi

Celis lideraba un clan narco con ramificaciones en la política desarticulado por la Policía Federal. En el juicio, quedó demostrada la participación en la operación del ex intendente de Paraná Sergio Varisco en las causas conocidas como «narcoavioneta» y «narcomunicipio».

La primera surgió al detectarse una aeronave con 300 kg de marihuana. La segunda saltó cuando se conoció que Celis había financiado la campaña de Varisco y luego obtuvo prebendas en la gestión municipal.

Ambos casos tuvieron como protagonistas a los amenazados por Airaldi. Ríos instruyó los dos expedientes, Candioti lideró el equipo de fiscales que acusó en el juicio y Roncaglia era el jefe de la Federal, fuerza que llevó a cabo toda la investigación.

La Justicia condenó a Varisco a 6 y seis meses de cárcel por considerarlo partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes. No llegó a cumplir la sentencia. Murió en prisión preventiva mientras el expediente estaba en apelación.

«Tavi» recibió 13 años de condena por ambas causas. Su hermano Miguel Ángel (alias «Titi») también fue condenado. Le dieron 8 años.

Fuente: Infobae



