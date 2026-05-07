Un nuevo informe histórico advierte que un mercado de contenido de IA defectuoso está acelerando la “canibalización de contenido”

Los sistemas de IA están canibalizando el contenido del que dependen para funcionar, y el incipiente mercado de contenido de IA diseñado para solucionar el problema está condenado al fracaso a menos que corrija tres importantes fallos estructurales. Esta es la advertencia de un informe pionero del Centro para el Periodismo y la Libertad del Open Markets Institute.

«Los mismos guardianes, nuevos peajes: Un análisis del mercado de licencias de contenido de IA», de la Dra. Courtney Radsch y Karina Montoya, es el primer análisis exhaustivo de cómo las empresas de IA obtienen, valoran y compensan el contenido informativo y creativo en el que se basan sus sistemas. Dado que el uso de la IA está provocando un desplome del tráfico y los ingresos de las fuentes originales, el informe concluye que el sistema actual de reclamaciones de derechos de autor, acuerdos puntuales y compromisos voluntarios para abordar este problema está repitiendo los mismos errores de la era de las redes sociales y los motores de búsqueda. A menos que la industria actúe ahora, el resultado será una «descomposición» cada vez mayor: una degradación lenta pero acelerada de los propios resultados de la IA a medida que se agota la oferta de contenido de calidad creado por humanos.

Basándose en más de 35 entrevistas y consultas con editores, creadores de contenido y empresas emergentes de licencias de IA, el informe traza un mapa detallado del mercado emergente de licencias y ofrece una agenda innovadora y práctica para sentar las bases de una relación sostenible, transparente y simbiótica entre la IA y los creadores de contenido antes de que sea demasiado tarde.

«La calidad de los resultados de la IA depende de un suministro constante de contenido humano de calidad. Si se destruye la base económica de ese contenido, se degrada la inteligencia de la propia IA. Es un castillo de naipes construido sobre la base de contenido de calidad», afirmó la Dra. Courtney Radsch, autora del informe. «Hemos detectado graves problemas en el mercado de licencias actual. Ninguno se corrige por sí solo. O solucionamos esto, o veremos otra crisis en el periodismo y los medios de comunicación. Necesitamos construir una relación simbiótica de entrada y salida, o la IA corre el riesgo de convertirse en un parásito que aniquile los flujos de contenido de los que depende».

El doble vínculo

El informe revela que los creadores de noticias y contenido se encuentran atrapados en una situación sin salida. Las mismas grandes empresas tecnológicas cuyos productos de IA están mermando el tráfico web ahora están construyendo y controlando la infraestructura de licencias para generar ingresos alternativos, desplazando a las startups innovadoras y ocupando simultáneamente ambos extremos de la cadena de valor.

El desplome del tráfico web humano está costando a las editoriales miles de millones en pérdidas de ingresos y provocando despidos constantes en el sector periodístico. En lugar de compensar esta pérdida, las empresas de IA la están acelerando. La tasa de bots de IA que eluden las restricciones de acceso voluntarias se ha cuadruplicado en los últimos seis meses, pasando del 3,3 % al 12,9 %.

Mapeando el mercado

El informe describe un mercado de tres niveles: un pequeño número de grandes acuerdos bilaterales entre las principales empresas de IA y las principales editoriales; una capa intermedia emergente de mercados de licencias que incluye empresas emergentes y grandes empresas tecnológicas; y una mayoría no remunerada —la mayor parte de los editores y creadores— que se encuentra fuera de cualquier marco de licencias o compensación.

«Las empresas de IA presionarán para que se implementen soluciones voluntarias, que es como las grandes tecnológicas siempre han prometido solucionar los problemas que han creado. Nunca ha funcionado», afirmó el Dr. Radsch. «El margen de maniobra para intervenir se está reduciendo a medida que las estructuras del mercado se consolidan; si los responsables políticos no actúan pronto, las condiciones ya estarán establecidas».

Soluciones innovadoras para evitar el fracaso sistémico

El informe combina su diagnóstico con una agenda política concreta e innovadora diseñada para equilibrar la dinámica de poder entre las empresas dominantes de IA y los creadores de contenido, mejorar la transparencia y reestructurar los incentivos digitales que hacen que el contenido de calidad sea económicamente viable:

Marcos de licencias legales : Establecen obligaciones de pago vinculantes y aplicables a todo el mercado, garantizando que todos los editores reciban una compensación cuando los sistemas de IA utilicen su contenido, sustituyendo los acuerdos puntuales por estándares fiables. Licencias colectivas y negociación sectorial: Explorar marcos ampliados de licencias colectivas y negociación sectorial que permitan a las editoriales negociar en grupo con las empresas de IA, facilitando así que los medios más pequeños y locales obtengan condiciones justas junto con los grandes actores. (Nota: La negociación colectiva ya ha demostrado su eficacia en Canadá y Australia). Requisitos de transparencia: Exigir la divulgación de los términos de los acuerdos, los modelos de precios y el uso de datos para corregir las asimetrías de información y respaldar valoraciones de mercado justas. Atribución y compensación a nivel de modelo: Se requiere que los sistemas técnicos incluyan la identificación de bots y detecten cuándo los resultados de la IA dependen de fuentes específicas, distribuyendo la compensación en consecuencia, de forma similar a los sistemas de gestión de derechos en la música. Inclusión de medios locales e independientes : Exigir que los mecanismos de elegibilidad y distribución incluyan a editores más pequeños, regionales y que no publiquen en inglés, para garantizar la diversidad de los datos de entrada, prevenir una mayor concentración del poder mediático y limitar los riesgos sistémicos.

Informe completo

Fuente: ADEPA