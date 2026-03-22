Un jubilado ganó un auto 0 kilómetro del Telebingo Chubutense

Se trata de un vecino de Comodoro Rivadavia quien recibió el premio correspondiente al último sorteo realizado en diciembre pasado.

Lotería del Chubut continúa entregando premios en distintos puntos de la provincia y en las últimas horas un jubilado de Comodoro Rivadavia recibió un vehículo Renault Kwid 1.0, premio correspondiente a la Tercera Ronda a Bingo del último Telebingo realizado en diciembre de 2025.

El cartón jugado en la agencia 6013, de Nancy Harris, de la ciudad petrolera, premió a Héctor Millapán, quien recibió junto a su familia el automóvil 0 Kilómetro.

La entrega del vehículo en este caso estuvo a cargo del delegado zonal de Lotería del Chubut, Damián Pieroni.