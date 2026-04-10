Un informe había alertado que Ángel sufría violencia y que la pareja de su papá buscaba quedarse con la tenencia

Fue elaborado por la Secretaría de la Mujer de Comodoro, en agosto del año pasado. Lorena, pareja del papá del menor, relató los maltratos que sufrían ambos y solicitó acompañamiento. Tres meses más tarde, el chico pasó a vivir con su mamá.

Mientras la Justicia penal busca determinar si las lesiones que le provocaron la muerte a Ángel fueron intencionales y mantiene la hipótesis del homicidio como una de las líneas de investigación, la decisión judicial de que el chico de 4 años quedara bajo el cuidado de su mamá sigue siendo eje central del debate público.

El papá del menor asegura que nunca fue escuchada su voz y que había advertido sobre el trágico final, mientras que la mamá sostiene que decidió revincularse con su hijo tras tomar conocimiento de situaciones de violencia que estaba atravesando.

Tal como adelantó ADNSUR, Lorena Andrade, pareja del padre de Ángel, radicó una denuncia contra el hombre a mediados del año pasado. Allí afirmó que tanto ella como el menor sufrían violencia. Un informe elaborado por la Secretaría de Mujer, Género, Juventud y Diversidad en agosto de 2025, al que tuvo acceso este medio, describe con crudeza la situación de vulnerabilidad que afrontaban tanto la mujer como el niño.

“Lorena sostuvo una relación de pareja sexo/afectiva con Luis durante 1 año, dicho vínculo estuvo signado desde sus inicios por situaciones de violencia psicológica, ambiental, económica, física, agravadas por el consumo problemático de López. Las situaciones de violencia físicas con un riesgo alto y en lo referido a las situaciones de violencia psicológicas las mismas con gran impacto subjetivo en Lorena”, señalaba el informe.

También afirmaba que los episodios de violencia y maltrato ocurrían de forma semanal y que no tenían como víctimas sólo a Lorena y a Ángel, sino a “redes familiares y amistades cercanas”. Luego brindaba detalles sobre el último ataque denunciado: “Golpes de puño hacia Lorena, rotura del televisor y destrozo del celular de la referida, sumado a agresiones verbales, insultos, descalificaciones y agresiones físicas a familiares presentes”.

Ante ese panorama, el organismo municipal resolvió “brindar espacios de escucha activa, diseñados como un dispositivo de acompañamiento durante el transcurso de la situación compleja que se encuentra enfrentando; estos espacios de diálogo permiten crear un ambiente de confianza, donde puede expresar sus inquietudes, reflexiones y emociones”.

Además, se detalló que Lorena recibiría asesoramiento “a fin de que asista a la Defensa Pública, con el objetivo de, según desea, solicitar la tenencia definitiva del niño Ángel”

Por último, el informe planteó la solicitud del Decreto 932, una herramienta para facilitarle una suma de dinero que pudiera invertir en un microemprendimiento de venta de indumentaria infantil, con el objetivo de desarrollar “un proyecto autónomo y libre de violencia”.

Fuente: ADNSUR