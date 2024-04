Un hombre se prendió fuego a lo bonzo frente al tribunal donde es juzgado Donald Trump en Nueva York

“Todavía estamos recabando detalles sobre el terreno”, dijo un portavoz del Departamento de Policía local

Un hombre se prendió fuego este viernes frente al tribunal donde el ex mandatario estadounidense Donald Trump está siendo juzgado en Manhattan, informó la Policía de Nueva York.

Reporteros de televisión señalaron que el incidente ocurrió momentos después de que el panel completo de 12 miembros del jurado y seis suplentes fuera anunciado para el juicio de Trump en un caso de encubrimiento de dinero secreto.

🇺🇸Un hombre prende fuego frente al tribunal en Nueva York donde se está llevando a cabo el juicio de Trump.



https://t.co/NAGPzSs3A3 — David Baquero (@DavidBaquero1) April 19, 2024

“Un varón se prendió fuego en el exterior del Tribunal Supremo. Todavía estamos recabando detalles sobre el terreno”, dijo un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York.

Los bomberos no respondieron a un pedido de comentarios de AFP, pero los medios de comunicación informaron de que el hombre había sido trasladado para que reciba tratamiento médico. Periodistas de la cadena CNN señalaron que el olor a humo y a carne humana quemada permanecía en el aire minutos después del incendio.

Agentes de policía recogen panfletos arrojados por la persona que quedó cubierta en llamas frente al tribunal donde se celebra el juicio a Donald Trump en Nueva York, Estados Unidos, este 19 de abril de 2024 (REUTERS/Brendan McDermid)

Un panfleto titulado “La verdadera historia del mundo” fue encontrado en la zona donde un hombre se prendió fuego este viernes en Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

El hecho se produjo en un parque situado frente al número 100 del juzgado de Centre Street, que ha sido utilizado por las autoridades para mantener en orden a manifestantes, tanto pro-Trump como anti-Trump, así como por algunos miembros de los medios de comunicación.

El juicio penal de Trump, el primero de un ex presidente, se está celebrando en medio de fuertes medidas de seguridad en una sala de la planta 15 repleta de agentes del Servicio Secreto, así como de la policía judicial. El departamento de policía de Nueva York había prometido un gran despliegue para garantizar que el juicio transcurra con seguridad, y el jefe de inteligencia del cuerpo, John Hart, lo calificó de “gran desafío.”

Trump, que busca volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, está acusado de encubrir dinero pagado a una ex actriz porno para comprar su silencio en la recta final de la campaña electoral de 2016, en la que resultó victorioso.

Donald Trump habló a la prensa desde el Tribunal Supremo del Estado en Manhattan, en Nueva York, este 19 de abril de 2024 (Curtis Means/REUTERS)

El juez Juan Merchan dijo que una vez concluida la selección del jurado, los argumentos de apertura del juicio podrían empezar el lunes.

El magnate republicano, primer ex presidente en sentarse en el banquillo para un juicio penal, se ha declarado no culpable de los cargos.

Ocupado con el juicio en plena campaña, Trump se dice víctima de una “caza de brujas” orquestada por los demócratas para impedirle volver a la presidencia de Estados Unidos. En las últimas encuestas se encuentra muy igualado con el presidente demócrata Joe Biden para los comicios del 5 de noviembre.

Se espera que el juicio en el Tribunal Supremo de Manhattan dure unas seis semanas durante las que desfilarán testigos como el ex abogado y ex mano derecha del magnate, Michael Cohen, que puso de su bolsillo los 130.000 pagados a la ex actriz Stormy Daniels. Según la acusación, Donald Trump se los devolvió haciéndolos pasar como gastos legales de su empresa.

Si es declarado culpable, podría enfrentarse a la cárcel, pero lo más probable es que se le imponga una multa. El veredicto del jurado debe ser unánime.

(Con información de AFP y Reuters)

