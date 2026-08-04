Un grupo de consultoras apuesta a un dólar a $1.800 y se toma en serio los dichos del vocero presidencial

Recientemente, Adrián Ravier habló de la "posibilidad" de un dólar a $1.800. Luego, matizó sus dichos, pero la City tomó nota de las proyecciones

En la City es cada vez más comentado el problema del atraso del tipo de cambio y los comentarios del vocero presidencial fueron como echarle nafta al fuego.

La mención de Adrián Ravier, respecto a que es "una posibilidad" que pueda llegar a los $1.800 en los próximos meses generó ruido entre inversores, ya que establece una nueva referencia que condiciona al mercado y marca el posible inicio de una aceleración moderada. Asimismo, provocó inquietud por considerar imprudente que desde el Gobierno se barajen posibles cotizaciones. Incluso, algunos economistas arriesgan que estas declaraciones oficiales no fueron inocentes.

Por ahora, el escenario luce calmo: el precio del dólar avanzó un 0,7% en julio, para cerrar el mes en los $1.510, tras haber escalado un 5% en junio; sin embargo, en lo que va de 2026 acumula una suba de apenas el 2%. De este modo, queda bastante por detrás del avance de la inflación, que se ubica en torno al 18% para el mismo período.

Sin embargo, no son pocos los bancos y consultoras que avalan los dichos de Ravier, a punt tal que proyectan un dólar de hasta $1.883 para diciembre, según el último relevamiento de la consultora Focus Economics entre más de 40 expertos. Así, los más "pesimistas" consideran que el billete estadounidense puede escalar hasta un techo del 29% en todo el 2026.

El pronóstico de Ravier, vale decirlo, generó ruido en la City por ubicarse por encima del consenso de todos los analistas y del mercado, cuyo promedio se sitúa en torno a los $1.650 para fin de año.

Precio más alto esperado para el dólar: las proyecciones de las consultoras

Entre los economistas de bancos y consultoras que pronostican un mayor precio para el tipo de cambio mayorista de cara al próximo diciembre se ubican:

FIEL con $1.883

Pantheon Macroeconomics con $1.850

MAPFRE Economics con $1.843

LCG con $1.820

Empiria Consultores con $1.802

Invecq Consulting con $1.800

Banco Supervielle con $1.777

El precio de dólar más alto esperado por economistas llega hasta $1.883 para fin de año.

"Estamos esperando que en el segundo semestre el tipo de cambio suba más en línea con la inflación, e incluso levemente más rápido. Esto se debe a que vemos que la demanda de dólares se mantiene, pero la oferta proveniente de la balanza comercial sería algo menor

En esto coincide Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, con un pronóstico de $1.667: "Prevemos que, luego de un primer semestre calmo donde sorprendió la oferta de divisas, el flujo sea algo más restringido, principalmente por estacionalidad, y con una demanda que no cede, el tipo de cambio exhibirá una variación más parecida al 2% mensual".

Desde la plaza financiera, las estimaciones se muestran más moderadas frente a las proyecciones más elevadas: el precio del dólar mayorista esperado por el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex para fines de diciembre se ubica en $1.640, unos $19 por debajo del consenso de los analistas encuestados por FocusEconomics ($1.659).

Asimismo, para finales de julio la cotización implícita se calcula en $1.485, apenas $5 por encima de su valor actual, lo que representaría una variación mensual cercana al 0,3%.

Otro dato que aporta tranquilidad a la City es que el precio de la moneda estadounidense se encuentra un 23% por debajo del valor máximo de la banda cambiaria de flotación establecida por el BCRA para no intervenir en el mercado. Dicha banda se actualiza mensualmente en base a la inflación registrada dos meses atrás (t-2) y hoy se ubica en $1.836.

En otras palabras, el precio mayorista actual de $1.500 se sitúa unos $336 por debajo del límite superior estipulado por el Banco Central para intervenir; una distancia considerable del techo que transmite calma a los operadores.

Desafíos para el precio del dólar y la estabilidad cambiaria

Más allá de las señales positivas que muestra el mercado en el presente, el Gobierno enfrenta distintos desafíos para evitar que el precio del dólar pegue un nuevo salto.

"La recaudación tributaria continuó cayendo y motivó, junto con el pago del aguinaldo y las demoras en la recomposición de tarifas, un déficit primario en junio. Además, el crédito sigue sin traccionar a la actividad económica, que no logra reencontrarse con una dinámica más virtuosa", advierten desde la consultora LCG.

Al respecto, Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, añade: "El resultado fiscal primario de junio fue deficitario, lo que llevó a incumplir la meta con el FMI, aunque el rojo se explicó por cuestiones puntuales. Si bien no cambia el mensaje fiscal de fondo, persisten algunos desafíos en materia de ingresos y gastos, para lo cual es clave que la economía real —en especial en los sectores rezagados— comience a mostrar una trayectoria al alza. Dicho esto, es fundamental la continuidad en la reducción de la inflación, y el dato de junio fue positivo en ese sentido".

Aquí entran en juego los efectos adversos que puede acarrear la estrategia de "anclar" el precio del dólar para moderar la suba inflacionaria.

Sobre este punto, los analistas de LCG acotan: "Lógicamente, el tipo de cambio actual contribuye al objetivo de desinflación, pero posiblemente sea insuficiente para favorecer a algunos sectores transables. Nos referimos a aquellos con potencial competitivo —no a todos— para que dispongan de los márgenes suficientes que les permitan crecer e invertir".

Por Mariano Jaimovich-IP