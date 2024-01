Un general militar británico advierte de una posible guerra con Rusia

El general de alto rango compara la situación en Ucrania con las guerras de 1914 y 1937 e insiste en que sólo los “ejércitos ciudadanos” podrán derrotar el ataque que se avecina contra el modo de vida de Occidente.

El jefe del Ejército británico ha advertido a los ciudadanos del Reino Unido que estén preparados para una guerra de la magnitud de los grandes conflictos del siglo XX, y que ellos mismos podrían tener que movilizarse.

En su intervención en la Exposición Internacional de Vehículos Blindados de Londres, el general Sir Patrick Sanders afirmó que la invasión rusa de Ucrania es una señal de lo que está por venir, y advirtió de que hay que recordar las lecciones aprendidas en las guerras anteriores antes de que sea demasiado tarde.

“Nuestros predecesores no supieron percibir las implicaciones de la llamada Crisis de Julio de 1914 y se vieron envueltos en la más espantosa de las guerras”, afirmó, “no podemos permitirnos cometer el mismo error hoy. Ucrania realmente importa”.

De manera crucial, el General Sanders insistió en que no debe subestimarse la escala potencial del conflicto en los años venideros.

“Esta guerra no se reduce simplemente al Donbas, ni consiste solo en el restablecimiento de un imperio ruso, se trata de derrotar a nuestro sistema y forma de vida política y simbólica. La forma en la que respondamos como generación preguerra repercutirá en la historia. La valentía ucraniana está ganando tiempo, por ahora“.

El general también abogó por casi duplicar el tamaño del Ejército británico. El Ejército del Reino Unido en general planea revertir una larga crisis que ha reducido sus efectivos, a pesar de que las fuerzas británicas participan en diversas misiones en el extranjero.

Sin embargo, también dijo que, aunque fomentar la movilización tradicional era importante, los ciudadanos británicos de a pie deben estar preparados -si no para el reclutamiento completo, sí para un nivel de movilización cívica no visto en Europa Occidental desde 1945.

En respuesta a sus declaraciones, el Gobierno insistió en que no se están planteando llamar a filas. El portavoz del Primer Ministro, Rishi Sunak, Max Blain, afirmó que el Gobierno “no tiene intención” de introducir el servicio militar obligatorio. “El Ejército británico tiene la orgullosa tradición de ser una fuerza voluntaria. No hay planes para cambiar eso”, dijo. Añadió que “enzarzarse en guerras hipotéticas no ayuda”.

Al borde del desastre

Las palabras de Sanders se han producido tras meses de advertencias de otros miembros clave de la OTAN, sobre todo en la Europa continental. El Ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, hizo recientemente llamamientos a prepararse para la guerraque producirían cambios drásticos en el Ejército alemán.

Documentos filtrados recientemente al diario alemán Bild han revelado que Berlín está elaborando planes de contingencia para un asalto masivo ruso a Europa Occidental, concretamente a los países bálticos.

El plan, descrito como un “escenario de ejercicio”, prevé que Rusia monte una campaña de guerra híbrida contra Estonia, Letonia y Lituania en julio de este año, utilizando falsas alegaciones de discriminación contra las comunidades rusas como pretexto para concentrar tropas en sus fronteras occidentales con los países de la UE y en Bielorrusia.

Según las predicciones de este escenario, la propia alianza de la OTAN desplegaría 300.000 soldados en Europa del Este, pero no comenzaría hasta principios de 2025.

La guerra ucraniana se encuentra actualmente en una especie de punto muerto. Con la línea del frente relativamente estática y las fuerzas atrincheradas en condiciones gélidas, los ataques con misiles de largo alcance y aviones no tripulados han pasado a primer plano, con un número cada vez mayor de ataques en territorio ruso.

A Kiev y a sus aliados les preocupa que el suministro de armas y municiones extranjeras al Ejército ucraniano se esté quedando corto, ya que los republicanos del Congreso estadounidense están ahogando los fondos que necesita el Pentágono.

Por Andrew Naughtie-DW