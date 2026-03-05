Un diputado libertario cercano a Bullrich comparó a Milei con Sarmiento

El referente político Damián Arabia trazó un paralelismo a partir de un video con inteligencia artificial publicado por La Libertad Avanza sobre el inicio de clases. Aunque el propio mandatario ya había hecho la comparación meses atrás en sus redes sociales.

El diputado nacional por Propuesta Republicana (PRO) y dirigente del círculo íntimo de la ministra Patricia Bullrich, Damián Arabia, realizó una comparación histórica entre el actual presidente Javier Milei y el prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, destacando un paralelismo histórico en las críticas que ambos recibieron. Arabia publicó en X (antes Twitter) un video con inteligencia artificial publicado por La Libertad Avanza, y señaló que a los dos los llamaron “locos” por impulsar cambios considerados disruptivos para el sistema de su tiempo.

Sin más, el legislador recordó que Sarmiento, durante su presidencia entre 1868 y 1874, promovió la educación pública, la creación de bibliotecas y escuelas de maestras, además de reformar el sistema de transporte y comunicación para modernizar el país. Arabia vinculó estas reformas con las medidas económicas y estructurales que Milei busca implementar actualmente, como la reducción del gasto público y la reforma del Banco Central.

Arabia cree que la incomprensión de los contemporáneos une a ambos líderes: mientras Sarmiento enfrentó resistencia de sectores conservadores y la Iglesia, Milei también recibe críticas de la oposición y de economistas tradicionales.

“Ignorantes y sommeliers de las formas hubo siempre”, señaló el diputado en la misma publicacion.

El día que Javier Milei se comparó con Sarmiento por sus “malos modales”

La historia registra que Domingo Faustino Sarmiento fue objeto de constantes ataques por su temperamento y vehemencia. Historiadores señalan que sus detractores recurrían al apodo de “El Loco” para desacreditar sus proyectos y frenar sus reformas, enfrentando la resistencia de la élite porteña y de los federales entre 1868 y 1874.

Además de ello, el propio Sarmiento reconoció estas críticas en sus escritos. En una carta a Mary Mann, esposa del educador estadounidense Horace Mann, describió las dificultades de implementar cambios en una sociedad que consideraba atrasada. Damián Arabia, diputado nacional y cercano a Patricia Bullrich, simplemente retomó este componente biográfico para reforzar la imagen de Javier Milei frente a las críticas actuales.

De hecho, Milei ya había establecido ese vínculo en agosto del año pasado, cuando el nombre del prócer sanjuanino se volvió tendencia en X. Allí, reaccionó a una publicación sobre la gestión histórica de Sarmiento: “Uno al que le decían el loco. Y que tenía malos modales. Fin“. La referencia apuntaba al Observatorio Astronómico de Córdoba, inaugurado en 1871, una de las obras más reconocidas de las llamadas “Presidencias Históricas“.

Con esa frase breve, Milei buscó normalizar las críticas a su propio temperamento.

