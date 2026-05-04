Un contratista declaró que Manuel Adorni le pagó en efectivo US$245.000 por remodelar la casa del country Indio Cua

Matías Tabar fue citado por el fiscal federal Gerardo Pollicita para determinar los gastos de refacción del jefe de Gabinete.

En el marco del avance de la causa que investiga la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este lunes le tocó declarar a Matías Tabar, el contratista que llevó a cabo las refacciones de la casa en el country Indio Cua, ubicado en Exaltación de la Cruz.

El contratista, socio del grupo Alta Arquitectura, dijo en los tribunales de Comodoro Py que Adorni le pagó en efectivo por los arreglos que hizo allí 245 mil dólares y que la obra duró entre 7 y 9 meses (entre octubre de 2024 y mayo de 2025). Tabar también contó que el contacto con el actual Jefe de Gabinete se hizo vía mensajes de Whatsapp. Por eso también entregó su teléfono para que fuese peritado ya que alguna de las conversaciones que mantuvieron habían sido borradas. Su declaración se extendió por cerca de tres horas.

El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la investigación sobre el patrimonio del funcionario, había citado al constructor con la idea de que detalle el presupuesto, el contrato, las facturas y los pagos que se efectuaron para llevar adelante esa remodelación.

Esa casa Adorni la adquirió a fines de 2024 junto a su esposa, Bettina Angeletti, a nombre de quien figuran las expensas que se pagan mes a mes y que ascienden a 700 mil pesos. También trascendió que mientras se hicieron los trabajos en esa vivienda del Lote 380 el matrimonio alquiló otra propiedad dentro del country por la que abonó 13 mil dólares por mes.

En el expediente se indicó que la escritura de la propiedad se firmó el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster. No obstante, en el informe oficial se indica que el cambio de titularidad aún no se registró en el municipio de Exaltación de la Cruz, donde continúa figurando a nombre del antiguo dueño, Juan Ernesto Cosentino.

Para continuar con el avance de la causa, el miércoles deberá declarar Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que le habría prestado dinero al jefe de Gabinete, y también socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora y gestor de la compraventa del departamento adquirido por Adorni en Caballito.

Según las instrucciones dadas por el fiscal Pollicita, Miano deberá presentar su celular, facturas, tickets y cualquier otro documento vinculado al pago de expensas y refacciones de la propiedad de Caballito, para así permitir la reconstrucción del flujo de fondos y verificar si los pagos se realizaron según lo declarado.

El foco de la investigación llevada adelante por Pollicita se posiciona sobre el origen de los fondos utilizados por Adorni para adquirir la casa de Exaltación de la Cruz y otros bienes, considerando que el funcionario declaró ingresos de $3.500.000 mensuales hasta el año pasado, cifra que luego se elevó a $7.000.000.

En el marco de la causa, se indicó que los gastos detectados por la Justicia superarían ampliamente los montos declarados por el funcionario, aunque el jefe de Gabinete negó cualquier enriquecimiento ilícito y afirmó que puede justificar los más de 100.000 dólares gastados y otros 335.000 dólares que debe abonar antes de noviembre.

Fuente: Perfil