Un camión se cruzó de carril en la Ruta 2 y se incrustó en una parrilla: una persona murió y hay un herido

El brutal accidente ocurrió a la altura del kilómetro 40, sentido a Mar del Plata. Hubo al menos cuatro vehículos involucrados en el hecho.

Un camión chocó contra varios autos en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 40 sentido a Mar del Plata, y se incrustó en una parrilla, por evitar impactar contra un vehículo que se había cruzado de carril. Producto del brutal accidente, una persona murió y hay varios heridos.

El fallecido es un ciudadano italiano de 78 años que vivía en Villa Gesell, identificado como José Virgilio Borruto.El hombre iba en uno de los vehículos, un Volkswagen Gol Trend, junto a su esposa.

De acuerdo a lo que pudo saber TN, hubo al menos cuatro vehículos involucrados en el hecho: un camión Mercedes Benz, el Gol, una Ford Ranger y un Ford Mondeo.

Todo ocurrió esta tarde cuando el vehículo de gran porte perdió el control a la altura de Berazategui luego de que el Gol se cruzara de carril y lo chocara. En ese momento, descarriló, se llevó puesto a varios autos estacionados e impactó de lleno contra una parrilla ubicada al costado de la ruta.

El camión impactó contra varios autos y luego terminó en el interior de una parrilla. (Foto: TN)

Personal del SAME y bomberos acudieron de inmediato al lugar luego de recibir una alerta. Allí, constataron que Borruto estaba sin signos vitales y hallaron a su esposa, atrapada en el interior inconsciente.

Fuentes policiales afirmaron que la mujer, identificada como Julia Miraglia, fue trasladada de urgencia al Hospital de Romero para ser asistida, ya que se encontraba en estado crítico.

La Policía trabaja en el lugar para tomar pericias, llevarse los autos y limpiar el pavimento. El tránsito en la zona está cortado, principalmente, en la mano donde ocurrió el siniestro.

La versión del camionero: “Traté de esquivarlo y me desvió”

El camionero, un hombre de 54 años, habló en Está Pasando (TN) sobre el hecho: “Venía normal como siempre. De repente se me cruzó un vehículo de la mano de enfrente. Traté de esquivarlo, me impactó en la rueda delantera y me desvió”.

“Tenía varios autos estacionados, traté de no agarrar la gente que estaba en las mesas comiendo y choqué los autos”, sostuvo. En ese sentido, precisó: “El vehículo perdió el control y venía muy rápido, no hubo manera de evitarlo”.