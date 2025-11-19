Un bebe murió al caer por el hueco de un ascensor desde un noveno piso

Ocurrió en un edificio donde el ascensor estaba en mantenimiento. Los vecinos le hicieron RCP, pero falleció al llegar al hospital.

Un bebé de un año y medio falleció este martes al caer por el hueco de un ascensor desde el noveno piso hacia el subsuelo, de un edificio en el barrio porteño de Flores. Los bomberos y la Policía de la Ciudad llegaron al domicilio tras el pedido de auxilio.

También asistió el SAME, que le practicó maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y luego lo trasladaron al Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez. Según fuentes del caso, el hecho se dio en un inmueble en avenida Avellaneda al 2400.

El bebé, que atravesaba un paro cardiaco y varios traumatismos, falleció mientras era asistido en el hospital. Antes de la llegada del equipo de emergencias, una unidad de la colectividad judía Hejalutz realizó curaciones al niño.

Testigos del caso explicaron a Clarín que la víctima estaba jugando en el pasillo del noveno piso con su hermano mayor, de 8 años. “En un momento, el más chiquito quedó encerrado entre la puerta exterior y la de la cabina. La madre justo vio esa escena y, cuando quiso reaccionar, llamaron el ascensor y ella ya no pudo abrir la puerta”, relató.

El edificio de Flores que ocurrió el hecho

Esto concuerda con las hipótesis de los investigadores, de que en medio del juego entre hermanos el menor de ellos terminó atrapado entre las dos puertas.

“El ascensor tenía puerta manual, no automática y se encontraba con el mantenimiento vigente“, explicó la fuente consultada y agregó que sí había una falla que se estudiará si se trató de un factor determinante para que ocurriera la tragedia: “La distancia entre la puerta de cabina y la del ascensor tienen que tener una distancia máxima de 12 centímetros y en este caso el espació superaba esa medida, pero no sabría decir cuánto.”

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional 12, que solicitó la presencia de los peritos de la Unidad Criminalística Móvil, al tiempo que la familia del niño recibirá contención psicológica.

