Un alcalde cercano a Rafael Correa denunció que fue atacado a tiros en Ecuador

El alcalde de la localidad costera de La Libertad, Francisco Tamariz, cercano al expresidente Rafael Correa (2007-2017), denunció este sábado que fue víctima de un ataque a tiros en la víspera de las elecciones generales anticipadas de este domingo en Ecuador.

«Intentaron MATARME», expresó el político a través de su cuenta en la red X (exTwitter), añadiendo que hay «más de ocho testigos» del atentado registrado hacia la medianoche del viernes y en el que aparentemente participaron policías, según consignó la agencia de noticias AFP.

Tamariz señaló que salió ileso del ataque junto a su esposa y otros dos allegados que viajaban en un vehículo blindado, que fue blanco de unos 30 disparos.

Correa, cuya candidata Luisa González es favorita para la elección presidencial de mañana, replicó en su cuenta en X la denuncia que el alcalde de La Libertad -en el suroeste de Ecuador y con unos 100.000 habitantes- había divulgado en la misma plataforma.

La Policía y el Gobierno no se han pronunciado sobre el hecho.

Tamariz dijo luego en Facebook que al retornar del puerto de Guayaquil (suroeste), su camioneta blindada fue atacada a tiros por dos personas vestidas de civil que descendieron de un vehículo policial.

«En cuestión de segundos comenzaron a acribillar el vehículo (…), comenzaron a dispararnos, jamás preguntaron quién iba ahí», expresó el funcionario en una declaración que ofreció junto a su esposa. Ambos aparecieron con chalecos antibalas.

«Si no estuviera blindado (el auto), hermano ecuatoriano, yo no estaría aquí. Sería imposible que yo te estuviera hablando con 30 tiros que fueron (…) dirigidos a la camioneta donde yo me estaba transportando», agregó.

Ecuador afronta en los últimos años una oleada de violencia vinculada con el narcotráfico con matanzas en las cárceles, que han dejado más de 430 presos muertos desde 2021 y un récord de homicidios de 26 por cada 100.000 habitantes en las calles en 2022, casi el doble que el año anterior, recordó la agencia de noticias Europa Press.

Al salir de un acto en Quito el 9 de agosto, el candidato presidencial Fernando Villavicencio (centro), quien marchaba segundo en la intención de voto según una encuesta, fue asesinado a tiros.

En plena campaña para los comicios de mañana también fueron asesinados otro alcalde, un aspirante a diputado y un dirigente local del correísmo.

El jueves, durante el cierre de campaña, el candidato presidencial Daniel Noboa (derecha) denunció un atentado con disparos contra su caravana, del que salió ileso. No obstante, las autoridades contradijeron su versión.

ED