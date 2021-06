Última semana de rodaje de la nueva película de Emilia Attias y “El turco” Naim Sibara en Puerto Iguazú

Desde el 14 de junio, Puerto Iguazú es locación de otro rodaje en la provincia de Misiones. La película “Una sola noche”, protagonizada por Emilia Attias y “El turco” Naim Sibara, dirigida por Luis Hitoshi Díaz, con producción de Lagarto Cine y Siamés Producciones, inició su tercera semana de filmación.

La realización en Misiones de este nuevo largometraje se terminó de concretar gracias a la articulación entre el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), el Ministerio de Turismo de la Provincia, el Hotel Panoramic Grand, el productor de la película Hugo Castro Fau (Lagarto Cine) y el “fixer” misionero Juan Ferreira. Como resultado de esta sinergia, se logró las plazas necesarias para todo el equipo y que el hotel sea el escenario principal del film.

“El poder articular en forma casi perfecta, el esfuerzo del sector privado y el esfuerzo del sector público en la provincia de Misiones, nos permitió a nosotros -que somos una productora de cine de Capital Federal- articular esfuerzos con productoras locales de la provincia, con el Estado provincial, y con empresarios misioneros para poder llevar adelante este proyecto y esta película”, afirma Castro Fau.

En cuanto a los motivos por los cuales se decidió a filmar en Iguazú, el productor resaltó que “Misiones, en relación con las otras provincias argentinas tiene una ventaja cualitativa muy importante, la primera que tiene su propio instituto audiovisual, y la segunda, es que tiene un desarrollo muy importante en la industria en relación a técnicos muy profesionales, con un profundo conocimiento de los requerimientos para hacer tanto largometrajes cinematográficos como publicidades”.

El largometraje cuenta la historia de una pareja que, tras una tormenta y un problema de tráfico aéreo, se encuentra en un hotel, y allí vivirá una noche que les puede cambiar el rumbo de sus vidas. Emilia Attias es Lucía, la protagonista junto a su pareja en la vida real, el “Turco Naim”, quienes, además, son productores de la película. “Estoy muy contenta que la industria se haya podido volver a reactivar, y ser la afortunada de estar en una de las primeras filmaciones entre pandemia”, asegura la actriz.

“He venido muchas veces a Misiones, pero es la primera vez que vengo a filmar una película”, cuenta Sibara, y agrega: “tenía unas expectativas muy grandes, y la verdad que las superé ampliamente”.

Hasta el 3 de julio continúa el rodaje de la película. Durante estas tres semanas, el Hotel Panoramic Grand no sólo fue set de filmación sino hogar de la reconocida pareja de actores y el equipo de producción. Al respecto, destacaron la belleza del lugar que les permitió relajarse entre escenas y, fundamentalmente, la calidez y profesionalismo del personal del hotel. “Es un mimo al alma, la verdad que es una grata experiencia para estar fuera de casa, que no sentís para nada el extrañar tu hogar”, afirma Attias.

“Realmente hay que apostar a las economías regionales, esa es mi idea de ver las cosas, no puede ser un país dependiente de lo que decida Buenos Aires, tiene que ser un país verdaderamente federal, verdaderamente regional, más con la inmensidad del territorio argentino y con las posibilidades enormes en todo tipo de materias que tiene cada región argentina”, expresa el actor, ya con su visión de productor. Y agrega, “estamos ante una de las siete maravillas del mundo, no sé, acá se puede filmar todo… da muchos lugares, la gente, la materia prima -que es el técnico que hay aquí- y actores, que son increíbles. Entonces, tenemos un material humano, tenemos la naturaleza, tenemos los técnicos, no hay nada más que crecer, y sé que están creciendo mucho”, finaliza el Turco Naim.