“Ubicate, querida”: la incómoda discusión entre dos mamás del jardín que se volvió viral

Julieta se preocupó porque su hijo estaba enfermo y buscó ayuda en el chat del colegio. Sin embargo, todo terminó en una insólita discusión.

Un grupo de mamás del jardín atravesó un momento tenso cuando dos de ellas se pusieron a discutir por una consulta médica.

Todo comenzó cuando el hijo de una de las madres levantó fiebre, y decidió escribirle a la mamá de una compañerita que es pediatra. Lo que parecía una simple consulta terminó con una respuesta tajante que sorprendió a todos, y los mensajes se volvieron virales en Instagram.

La cuenta @chacalboggian compartió el chat en sus redes sociales. “Perdón la hora, tengo a Tomy con fiebre… ¿Tendrán el teléfono de algún médico para pasarme“, preguntó Julieta en el grupo. Una de las madres contestó: “La mamá de Milagros es pediatra”.

En ese momento, la madre de Tomás se contactó al privado con ella, pero como no obtuvo una respuesta inmediata, le habló por el grupo a la media hora. “Me clavó el visto y no me atiende, se supone que un pediatra debería estar atento a su teléfono 24/7″, lanzó.

Fue en ese momento cuando Perla, la madre de Milagros, apareció: “Julieta, tu consulta virtual urgente de un domingo a esta hora cuesta $50.000″. Este mensaje desató la furia de la mamá de Tomás.

Julieta le recriminó a Perla que la atienda y recibió una respuesta letal. (Captura: Instagram/@chacalboggian)

“¿Vas a cobrarle a la mamá de un compañerito del jardín de tu hija por una consulta que no te toma más de un minuto? Desubicadísima“, reprochó Julieta.

Perla no se quedó callada: “Vos y yo no nos conocemos, más desubicada serás vos que me bombardeás el celular a esta hora y encima un domingo. Ubicate, querida”.

Cuando la mamá de Tomás le preguntó por el juramento hipocrático, la madre de Milagros respondió: “Forma parte de eso no indicar medicamentos a alguien sin haber sido examinado ya que es parte o no de hacer daño. Además, ¿en qué parte dice que debo atender a alguien gratis y por imposición?”.

La pediatra fue contundente y le explicó por qué no le hizo el favor gratis. (Captura: Instagram/@chacalboggian)

Julieta insistió por última vez: “¿Me vas a atender, sí o no?“, y Perla cerró: “Si me pagás la consulta, obvio, porque no sé vos pero yo no vivo del aire”. El posteo llegó a 4 millones de reproducciones y 126 mil “me gusta”.

“Bancamos a Perla en esto”, “es urgente pero no lo voy a llevar a la guardia porque no es tan urgente”, “qué desubicada Julieta” y “Julieta, no sé quién sos pero necesitás ayuda urgente”, fueron algunos comentarios que recibió el video.