“Tuve 44 kilos de más”: la angustia de Carmen Barbieri al recordar lo que sufrió por el sobrepeso

La capocómica se quebró en vivo durante una charla con Mario Massaccesi, conductor de “Cuestión de peso”.

En el marco del esperado estreno de Cuestión de peso (eltrece), Carmen Barbieri tuvo un mano a mano con el flamante presentador del concurso, Mario Massaccesi. La conductora matutina no pudo evitar emocionarse al recordar sus días de lucha contra el sobrepeso y las repercusiones psicológicas que tuvo a nivel físico, pero más allá aún, de autopercepción y aceptación.

“Yo tuve 44 kilos de más. Me costó tener sobrepeso, es muy duro estar gordo para todo: para el amor, para el trabajo, para con los hijos”. Luego, la también actriz contó cómo transitaba por este momento de su vida: “El espejo no existió durante mucho tiempo para mí. Yo pasaba y no me miraba. No los tapé, pero es muy duro, no me quería ver en el espejo, se me llenan los ojos de lágrimas”.

Con las emociones a flor de piel, la blonda intentó recomponerse y contextualizó con situaciones vividas y que la marcaron. “Perdoname, yo me emociono. Ser gordo es muy duro, por ejemplo, cuando no entras en el asiento de un avión y no podés pagar primera”, comentó.

La conductora mostró su costado más sensible y empatizó con los casos que presenta el concurso “Cuestión de peso”. (Captura eltrece)

Tras esta dura experiencia contada por Barbieri, su entrevistado sumó que si bien nunca vivió un contexto similar, entiende el lugar de las personas que viven este tipo de situaciones. De hecho, recordó una frase que le dio una joven con sobrepeso y que en su opinión lo marcó: “Las personas con obesidad no nos vestimos, nos tapamos”, oración con la cual Carmen empatizó: “Mi mamá me decía ‘¿Por qué te ponés una carpa? ¿Por qué no dejás que se te vea el cuerpo?’ y yo le decía: ‘Porque estoy gorda, mamá’”.

