Turismo: Trelew será sede en octubre de la Convención Nacional de Agentes Sanitarios

El evento se realizará en el marco del mes aniversario de la ciudad y forma parte de una estrategia para posicionar a Trelew. El 6 de abril, el intendente Merino recibirá a referentes nacionales de la Asociación de Agentes Sanitarios, en una visita previa al importante encuentro.

La Municipalidad de Trelew avanza en una agenda de trabajo conjunta con la Asociación Hotelera y Gastronómica local para consolidar a la ciudad como un polo logístico y turístico, con especial énfasis en el desarrollo del turismo de convenciones.

En este marco, se confirmó la realización de la Convención Nacional de Agentes Sanitarios, prevista para octubre, que convocará a alrededor de mil representantes de todo el país, generando un fuerte impacto en la actividad hotelera, gastronómica y de servicios.

Como instancia previa, el próximo 6 de abril la ciudad recepcionará a referentes de la Asociación Nacional de Agentes Sanitarios. Serán recibidos por el intendente Gerardo Merino y se trabaja de manera articulada con el área de Salud de la Provincia, y cámaras, y además se gestionan promociones con líneas aéreas.

Días atrás, distintas áreas municipales mantuvieron una reunión de coordinación con representantes de la entidad hotelera, en la que se delinearon acciones organizativas y logísticas vinculadas al evento previsto para el mes aniversario de la ciudad.

El encuentro se llevó adelante en el Salón Histórico Municipal y contó con la participación de la coordinadora General de Intendencia y Gabinete, Lorena Condinanzo; la secretaria de Producción, Comercio, Industria y Turismo, Andrea Rapetti; y la coordinadora de Turismo, Florencia Aressi. En representación de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Trelew participaron Germán Scandroglio y Marcelo Díaz Keiran.

A partir de este trabajo articulado, el Municipio continúa fortaleciendo vínculos institucionales con el sector privado y el Gobierno del Chubut, con el objetivo de posicionar a Trelew como sede de eventos de alcance nacional e internacional, impulsando el desarrollo turístico y productivo de la ciudad.