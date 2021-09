Tucu López sobre su relación con Sabrina Rojas: “Me hace feliz estar conociéndola”

El locutor contó cómo fue el primer encuentro con la actriz, y explicó por qué decidieron no esconder su romance

os rumores comenzaron a sonar tiempo atrás y la confirmación no tardó en llegar: Sabrina Rojas y el Tucu López son los protagonistas de uno de los romances más comentados del mundo del espectáculo. Si bien la relación es incipiente, ninguno de los dos quiere esconderse ni tiene reparos en hablar sobre este presente que los encuentra juntos.

Ella fue la primera en tomar la palabra. Tras subir a su cuenta de Instagram una imagen en la que se los ve muy acaramelados, brindó una entrevista a la revista ¡Hola! en la que habló sobre su reciente separación con Luciano Castro y, por primera vez, se refirió a su romance con López: “Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No te puedo decir más que eso. El tiempo dirá”.

Este sábado, el protagonista de Sex y conductor de Está en tus manos fue quien rompió el silencio. En una charla con Catalina Dlugi para el ciclo radial Agarrate Catalina, y en consonancia con lo expresado por Rojas, indicó: “Estoy muy bien, apostando a que el día a día siga estando copado. Si esto fluye y se convierte en algo más grande, serio y lindo, buenísimo. Va a durar lo que tenga que durar. Quizá toda la vida o quizá en 5 minutos me llega un mensaje de Sabrina diciéndome que repensemos el vínculo”.

“No me da miedo enamorarme. Cuando entendés que la vida es dinámica, te das cuenta de que, si sos muy cerebral, te perdés de vivir muchas cosas. Hoy me hace feliz estar conociendo a una mujer que me parece muy divina. Con Sabrina estamos conociéndonos. Nos vemos y la pasamos espectacular”, agregó.

Sobre el momento en el que se conocieron, López reveló: “Ella vino a ver Sex. Que nos hayamos conocido fue claramente una decisión del destino, y se dio en el momento indicado: ella está separada de su exmarido, y yo estoy en un momento de soltería, encontrando el eje de mi vida”.

“Vi una bomba en la platea y dije: ‘¿Quién es esa mujer?’. Después, me di cuenta de que era Sabrina y aproveché una parte del espectáculo en la que yo vuelvo a invitar a alguno de los presentes. Fuimos con Diego Ramos hacia la mesa en la que estaba ella con sus amigas y, de repente, tenía a las amigas poniéndome aceite en el torso. Ella vino y se sumó”, rememoró el locutor, entre risas.

Ese fue el primer encuentro, pero inmediatamente, volvieron a verse. “Nunca la había visto personalmente y me pareció una bomba. Después, sucedió que nos encontramos en un lugar por amigos en común, nos fuimos conociendo y empezamos a hablar. Todo fluye de manera linda. Yo lo estoy viviendo así, con mucha naturalidad y de manera muy genuina. Lo que me pasa, lo vivo; no lo pienso mucho”, indicó.

Dlugi le recordó -entonces- que Rojas explicó que, después de “haber remado mucho” en sus relaciones, ahora espera que todo fluya naturalmente. “Yo estoy en el mismo mood: con muchas ganas de vivir orgánicamente lo que me hace bien. Y si hoy me hace bien esto, ¿por qué me lo voy a reprimir? Siempre estoy atento a cómo me siento y cómo estoy, a mi presente. De un tiempo a esta parte, me di cuenta de que es un símbolo de madurez conectarme con lo que siento, con lo que decido y con lo que hago. Antes no le prestaba tanta atención a esas cosas”, afirmó el conductor.

Con respecto a la exposición que produjo su romance con Jimena Barón y, ahora, su relación con Rojas, indicó: “No es algo que me atraiga mucho. En mi relación con Jimena pasaba, también. Salíamos a pasear y nos tiraban una foto a 500 metros… Hoy con Sabrina pasa lo mismo, pero lo que quiero es vivir lo que me sucede con la tranquilidad de poder hacer una vida medianamente normal; no quiero estar pensando en quién me va a sacar una foto antes de decidir dónde voy a comer”.

“No tengo por qué ocultarme. Sé que, si me guardo con Sabrina en mi departamento durante todo el fin de semana y evitamos las fotos, probablemente después me tenga que fumar que digan cosas inventadas o no en los programas o en las redes”, fundamentó.

Así, contó cómo surgió la primera salida pública de la pareja, que terminó siendo retratada: “No fue buscado el hecho de mostrarnos… Yo vivo en Villa Urquiza, a una cuadra del corredor gastronómico. Estábamos ahí, con un sol hermoso, y decidimos ir”.

López confesó que todavía no hubo presentación familiar, pero reconoció que su madre le recriminó, desde Tucumán, que no le haya contado que había comenzado una relación. “Me dijo: ¡Ay, Negrito! ¿Por qué no me contás nada? Me enteré por la radio a la mañana!’. A ella le interesa cómo estoy. Si yo estoy bien, se pone bien. Y si tengo alguna cosa para charlar, hablamos mucho. Tenemos un contacto muy fluido y muy lindo.

El locutor contó, también, qué pasaría si se cruza con Luciano Castro en un evento. “No pasaría nada. Pasaría lo mismo que si me cruzo con cualquier otra persona que no conozco. Entiendo que es el ex de Sabrina, pero eso no me ubica a mí en ningún lugar… Nunca hablé con Luciano, pero tengo la mejor del mundo con él”.