“Tucho” Fernández sobre los agravios de Milei a Francisco: “Lo ha tomado como una estrategia de campaña”

El Cardenal “Tucho” Fernández atendió a la prensa argentina en el Vaticano y dijo que el Papa tomó los agravios que hizo el presidente en el pasado como “una estrategia de campaña”.

“El Papa es una persona que siente mucho cariño por todos, no se puede pensar que tenga alguna animosidad”, aclaró hoy el cardenal argentino Víctor “Tucho” Fernández comentando declaraciones del pasado del presidente Javier Milei.

“El Papa no se molesta nunca, jamás, por este tipo de cosas, le pasan por el costado. Además, lo ha tomado como una estrategia de campaña, quizás la idea de que podía a lo mejor ser parte de una estrategia de marketing”, precisó el cardenal.

Al referirse a la sensación de cercanía que Milei y el Papa dieron ayer durante la canonización de Mama Antula en la basílica de San Pedro, Fernández hizo notar que “incluso el mismo presidente se acercó al Papa con mucho cariño”: “la idea del Papa es la de dialogar, conversar, poner sobre la mesa distintos puntos de vista. Siempre lo hace, incluso en el Vaticano, donde hay diferencias como en todos lados”.

Fernández respondió a las preguntas de los periodistas en el Patio de San Dámaso del Vaticano mientras la prensa aguardaba que Milei saliera de la larga reunión (poco más de una hora) mantenida con el Pontífice.

De manera inevitable, los periodistas tocaron el tema de una posible visita de Bergoglio a su patria. Para el viaje, añadió el ex arzobispo de La Plata, hay que “analizar” varios frentes. Bergoglio tiene “a veces un problema de salud, va y viene, tiene como siempre una lucidez impresionante, el cuerpo a veces responde más a veces menos”. Por otra parte, para este año el Santo Padre tiene en agenda una visita a Indonesia mientras “sigue pendiente un viaje a la catolicísima España, que está a dos pasos y donde no estuvo nunca”.

¿Y qué piensa el Pontífice sobre la situación económica argentina? “El Papa siempre está preocupado, evidentemente es un tema que tiene en el corazón… Que la gente no sufra, guste o no guste, siempre se va a preocupar por los que sufren”.

Al comentar un reciente comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina, el cardenal precisó: “el pan no se le niega a ninguno. Es evidente que tenemos el corazón al lado de los que más sufren, a veces somos incoherentes y no siempre vivimos pobremente, no siempre nos acercamos a meter los pies en el barro, pero en el corazón nuestra preocupación es esa”.

Respecto de recientes declaraciones de los ‘curas villeros’ argentinos, Fernández subrayó: “ellos viven dentro de la villa, hay que comprender esas preocupaciones y dolores, esa desesperanza… en la política a veces se dice ‘tenemos que hacer esto para que luego ocurra en el futuro algo mejor’, ‘debemos que hacer esto, hay que aguantarse’… Menem decía ‘cirugía mayor sin anestesia’: los pobres han escuchado eso veinte veces”.

El papa Francisco junto al cardenal argentino Víctor Manuel Fernández.

Por Martino Rigacci-Perfil