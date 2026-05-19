“Tu casa, Tu título” comenzó esta semana en Planta de Gas y continúa recorriendo los barrios de Trelew

El programa municipal busca regularizar la titularidad de casas emplazadas en terrenos fiscales y acercar asesoramiento a vecinos que esperan hace años acceder a la escritura de sus propiedades.

El programa “Tu casa, Tu título” inició esta semana en barrio Planta de Gas, donde equipos de la Municipalidad de Trelew realizaron relevamientos y brindaron orientación a vecinos interesados en avanzar con la regularización dominial de sus viviendas ubicadas en terrenos fiscales.

La propuesta es impulsada por la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, con el acompañamiento de la Coordinación de Fortalecimiento Institucional y la Secretaría de Hacienda, para facilitar el acceso a la documentación necesaria y avanzar en la obtención del título de propiedad.

Cronograma

La actividad continuará esta semana en distintas sedes vecinales de la ciudad, siempre a partir de las 10.

Martes 19: barrio Norte.

Miércoles 20: barrio Corradi.

Jueves 21: barrio Menfa.

Desde el Municipio indicaron que el operativo seguirá extendiéndose a otros sectores de Trelew con el objetivo de acercar este servicio a más familias y agilizar gestiones vinculadas a inmuebles fiscales.

Asimismo, remarcaron la importancia de acompañar cada caso de manera personalizada, informando sobre requisitos, documentación y pasos administrativos necesarios para avanzar en el proceso.

La iniciativa también busca dar respuesta a situaciones históricas que permanecen pendientes desde hace décadas, con expedientes que datan desde 1980.

Notificaciones y consultas

La coordinadora de Fortalecimiento Institucional, María Belén Cayuñanco, explicó que el programa está orientado específicamente a regularizar situaciones vinculadas a terrenos fiscales municipales.

Cayuñanco detalló además que en la primera etapa desarrollada en barrio Presidente Perón fueron notificadas 12 familias que se encontraban en condiciones de avanzar con el trámite, mientras que en Planta de Gas se notificó a otras 15 familias.

También recordó que quienes no pudieron acercarse a las vecinales podrán realizar consultas y presentar documentación en el área de Tierras Fiscales de la Municipalidad, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30.