Trump y Harris visitan los Estados indecisos antes de las elecciones

Gira por los estados indecisos de Harris y Trump a pocos días de las elecciones. Los comentarios de Biden sobre los votantes republicanos minan la campaña electoral de la candidata demócrata y el magnate intenta sacar provecho de ello.

Últimos días de campaña electoral de Kamala Harris y Donald Trump. Los dos candidatos a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre se concentran en los llamados estados bisagra para intentar convencer a los votantes indecisos.

Harris visitó Wisconsin, Carolina del Norte y Pensilvania el miércoles: en las tres ocasiones fue desafiada por manifestantes propalestinos. “Como presidenta, intentaré encontrar puntos en común y soluciones de sentido común a los problemas que enfrentan”, dijo en Madison, Wisconsin. “No intento sumar puntos políticos, busco avances”, añadió el candidato demócrata.

Hablando en Raleigh, Carolina del Norte, Harris afirmó entonces que “es hora de una nueva generación de líderes”, en un intento de posicionarse como una nueva cara contra el expresidente republicano, que tiene 78 años, pero también contra Joe Biden, quien calificó de “basura” el martes a los votantes republicanos. Un comentario que provocó fuertes reacciones de ambas partes y que obligó a Harris a tomar distancia, reiterando su objetivo de unir al país.

La vicepresidenta candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, habla en un mitin de campaña en Raleigh.Allison Joyce/Copyright 2024 AP

Harris volvió entonces a hablar de uno de sus puntos fuertes: la defensa del aborto, que se ha convertido en un tema candente en Estados Unidos tras la revocación del caso Roe v. Wade en 2022. “Trump ha prohibido el aborto, incluido Carolina del Norte y todos los estados del sur excepto Virginia”, afirmó el vicepresidente estadounidense.

En Harrisburg, Pensilvania, la vicepresidenta estadounidense subrayó la importancia de la votación anticipada e instó a sus seguidores no sólo a votar, sino también a alentar a familiares y amigos a hacer lo mismo . “En Pensilvania, si todavía tiene una boleta, puede llevarla a un buzón de votación o a una oficina electoral en su condado antes de las 8 p.m. del día de las elecciones”, dijo. “Difundamos la noticia”.

Vine a verte esta tarde porque necesitamos tu voto, Pensilvania, necesitamos tu voto. Porque estamos a sólo seis días de una de las elecciones más importantes de nuestra vida

Pensilvania es un estado clave para las elecciones: es el más poblado de los estados indecisos, que designará a 19 electores y, según los analistas, quien gane aquí con un 90 por ciento ganará las elecciones.

Trump en un camión recolector de basura

Mientras tanto, Donald Trump también hizo campaña en Wisconsin, donde siguió sacando provecho de los polémicos comentarios realizados por el presidente Joe Biden el martes.

Trump apareció en el escenario en Green Bay con un chaleco de seguridad naranja después de subirse a un camión de basura para llamar la atención sobre los comentarios de Biden sobre sus seguidores. “¿Qué opinas de mi camión de basura? Lo conduzco en honor a Kamala y Joe Biden”, dijo Trump.

Donald Trump habla durante un mitin de campaña en el Resch Center en Green Bay, Wisconsin. Alex Brandon/Copyright 2024 – AP

“Solo quería hacerles saber que 250 millones de personas, eso es lo que creo que es el verdadero número de Making America Great Again: 250 millones. El número real, no hablan basura, ¿de acuerdo? No usan términos como ese. Y es una vergüenza y Joe Biden debería estar avergonzado si sabe lo que está haciendo”, dijo Trump a los periodistas desde el asiento delantero del camión.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios del comediante Tony Hinchcliffe sobre Puerto Rico, Trump respondió: “Amo a Puerto Rico y Puerto Rico me ama a mí. No lo sé. No sé nada sobre un comediante. Simplemente… amo a Puerto Rico. Nadie ha hecho más por Puerto Rico que yo”.

Junto a Trump en Green Bay estaba la exestrella de la NFL Brett Favre, quien dijo a la multitud de Green Bay: “Al igual que la organización de los Packers, Donald Trump y su organización son ganadores”. Al confiar en Favre, Trump aprovechó el profundo y leal apoyo del estado a los Packers y al exmariscal de campo del equipo.

