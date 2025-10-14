Trump: “Si Milei pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con la Argentina”

El Presidente se reunió en la Casa Blanca con el mandatario de Estados Unidos tras el salvataje con intervención cambiaria de Bessent.

El presidente Donald Trump aclaró que la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre “es muy importante”, sostuvo que los números de las encuestas son “muy buenos” para el oficialismo y aseguró que “mejorarían” después del encuentro en la Casa Blanca.

Si bien el jefe de Estado norteamericano ratificó su respaldo al presidente Javier Milei porque “tiene la filosofía correcta”, también aclaró: “Si Milei pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con la Argentina”.

Trump sostuvo que no será “generoso con un comunista”, comparó las elecciones argentinas con los comicios de Nueva York por la candidatura del opositor Zohran Mamdani y advirtió que si el Presidente no gana la persona que lo enfrente “probablemente sea de extrema izquierda y con una filosofía que metió a Argentina en el problema en el que está”. “Así que no seré generoso con Argentina si eso pasa, si Milei pierde no vamos a ser generosos con Argentina”, concluyó.