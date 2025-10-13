Trump, Qatar, Egipto y Turquía ratifican con una firma en Egipto el “plan de paz” para Gaza

En Sharm El-Sheikh, Egipto, el presidente de EE. UU., Donald Trump, encabezó una cumbre en la que oficializó con una firma el “plan de paz” sobre Gaza, junto a Qatar, Egipto y Turquía. El mandatario se sumó al encuentro horas después de dirigirse ante el Parlamento israelí, en medio de la liberación de los 20 rehenes que permanecían con vida en el enclave palestino. Por su parte, Israel liberó a cientos de palestinos presos, quienes fueron recibidos en Khan Younis y Ramala, en Cisjordania ocupada.

Fuente: France24