Trump: “Proyectamos entre 4-5 semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso”

En el tercer día consecutivo de ataques junto a Israel contra Irán, Estados Unidos se pronunció sobre sus previsiones en la República Islámica. El presidente Donald Trump aseguró que, aunque estima semanas de escalada bélica, su Ejército está preparado para extender el conflicto “mucho más allá”. Por separado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, detallaron que el objetivo es destruir el sistema de misiles balísticos de Teherán y evitar la fabricación de armas nucleares. Aunque aseguraron que no hay tropas en el terreno, no descartan ninguna opción en una guerra frente a Teherán.

Frustrar los programas nucleares y de misiles de Irán. Ese es el mayor objetivo declarado por Estados Unidos sobre los ataques en curso, ansiados durante años por su mayor aliado en Medio Oriente: Israel.

Al menos esos fueron los motivos esbozados por el presidente Donald Trump este 2 de marzo ante la prensa. “Nuestros objetivos fueron claros: destruir las capacidades iraníes y sus capacidades de producir nuevos misiles, así como de aniquilar el vecindario y asegurarnos de que el principal terrorismo del mundo no tenga un arma nuclear nunca”, remarcó el líder republicano en medio de un evento en la Sala Este de la Casa Blanca.

En la que ha sido hasta ahora su declaración más extensa sobre la escalada bélica, el líder republicano sostuvo, aunque sin mostrar pruebas, que la amenaza de un arma nuclear iraní era inminente.

“Esta era nuestra última y mejor oportunidad para atacar y eliminar las amenazas intolerables que representa este régimen perverso y siniestro (…) Un régimen iraní armado con misiles de largo alcance y armas nucleares sería una amenaza intolerable para Oriente Medio, pero también para el pueblo estadounidense”, declaró Trump.

Pero sus palabras contrastan con las declaraciones que entregó en junio de 2025 tras la llamada guerra de los 12 días, cuando atacó–también junto a Israel–las instalaciones atómicas de la República Islámica. Entonces, Trump aseguró que sus ofensivas habían destruido la mayor parte de las capacidades nucleares de la República Islámica.

Asimismo, el mandatario destacó que, si bien su Administración tiene previsto entre cuatro y cinco semanas de conflicto, tiene “la capacidad de ir mucho más allá de eso”.

“Hoy, el Ejército estadounidense continúa llevando a cabo operaciones de combate a gran escala en Irán para eliminar las graves amenazas que este terrible régimen terrorista representa para Estados Unidos”, remarcó.

Y añadió que lamentaba la pérdida de cuatro militares estadounidenses hasta el momento. “En su memoria, continuamos esta misión con una determinación feroz e inquebrantable para aplastar la amenaza que este régimen terrorista representa para el pueblo estadounidense”.

“Esta no es una guerra de cambio de régimen, pero el régimen cambió”: Hegseth

Poco antes, compareció ante la prensa el secretario de Defensa de EE.UU., rebautizado por Trump como secretario de Guerra, Pete Hegseth, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine. Ambos brindaron detalles de la operación “Furia Épica” y los objetivos militares en Irán, que han arrastrado a la guerra a múltiples países en Medio Oriente, ante los ataques de respuesta de Teherán contra bases militares estadounidenses en varios países de la región.

“Esta no es una guerra de cambio de régimen, pero el régimen sin duda cambió y el mundo está mejor gracias a ello”, afirmó Hegseth, dos días después de la ofensiva junto a Israel que mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, junto a otros altos cargos, incluido el ministro de Defensa, Amir Nasirzadeh, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Abdolrahim Mousavi.

En un discurso de gran épica, gesticulación activa y con un ceño casi siempre contraído, Hegseth habló de “guerreros entrenados para matar al enemigo”, de “sostener la Constitución” e invocó “manos providenciales” de Dios para finalizar la misión en Medio Oriente.

Al ser cuestionado sobre si actualmente hay tropas estadounidenses en suelo iraní, Hegseth declaró que no las hay, pero que Estados Unidos no descarta ninguna opción en una guerra frente a Irán.

“No, pero no vamos a entrar en detalles sobre lo que haremos o no haremos”, y aadió que con cada día que pasa las capacidades de su Ejército “se hacen más fuertes y las de Irán se debilitan”.

“La guerra es el infierno, siempre será así”

El secretario de Defensa, foco de una investigación parlamentaria por presuntos crímenes de guerra en bombardeos a supuestas narcolanchas en el Caribe y Pacífico oriental, cerca a Latinoamérica, declaró que el conflicto se desarrolla bajo los términos de Estados Unidos.

“Todo ha sido bajo nuestros términos, con total autoridad, sin reglas de guerra ridículas ni ejercicios de construcción de democracia, ni guerras políticamente correctas. Nosotros luchamos para ganar y no perdemos tiempo, ni vidas (…) Nosotros establecemos los términos de esta guerra, desde el principio y hasta el final”, declaró.

“La guerra es el infierno, siempre será así”, remarcó.

El general Dan Caine y Pete Hegseth coincidieron en que las operaciones en Irán se prolongarán en el tiempo y se declararon dispuestos a asumir las pérdidas humanas. “El trabajo acaba de empezar… esperamos tener pérdidas adicionales”, señaló el militar, en un contexto en el que “continúa el flujo de fuerzas a la región”.

Washington aumentó este jueves a cuatro la cifra de soldados muertos en la operación contra Irán, después de que uno de los uniformados heridos falleciera a causa de la gravedad de las lesiones. “Las identidades de los caídos se mantendrán en reserva hasta 24 horas después de la notificación a los familiares”, señaló por escrito el Comando Central.

“Esto no es Irak, esto no es interminable”

Hegseth coincidió en que la ofensiva en Irán “no es una operación de una sola noche” y pronosticó “pérdidas adicionales”. Eso sí, el titular del Departamento de Defensa advirtió “a la gente que habla desde la izquierda: esto no es Irak, esto no es interminable”, en alusión a la guerra que derivó en una ocupación de casi 9 años por parte de EE. UU. tras la caída de Saddam Hussein.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en una rueda de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono, en Washington, el 2 de marzo de 2026. © Brendan Smialowski, AFP

Desde la sede del Pentágono en Washington, recordó que la Operación Martillo de Media Noche, lanzada en junio de 2025 por Israel y EE. UU. contra Irán, fue un aviso para que el régimen de los ayatolás ultimara un acuerdo con EE. UU. “Se negaron arrogantemente”, condenó Hegseth, para justificar la actual ofensiva.

“No empezamos esta guerra, pero la estamos terminando”, zanjó.

“Mil blancos en 24 horas”: detalles de “Furia Épica”

A las 15:38 del viernes 27 de febrero, el comando central estadounidense, a través del secretario de Guerra, recibió “la orden final del presidente Trump”, según el relato de la operación “Furia Épica” que hizo este lunes el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Trump, que llevaba semanas presionando a la Administración iraní por la firma de un acuerdo en seguridad y defensa, había decidido cortar la vía diplomática.

El sábado 28 de febrero, a las 9:45 (hora Teherán), comenzó la operación, en la que participaron el Ejército, la Armada, el cuerpo de marines, la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial, la Guardia Costera y grupos de reservistas, en coordinación “con las fuerzas israelíes, en una escala sin precedentes”, en palabras del general Dan Caine, quien definió el operativo como “histórico, no solamente desde la perspectiva operacional, sino desde el nivel de integración conjunto”.

El general Dan Caine también remarcó que Estados Unidos atacó a Irán con el propósito de “impedir que tenga la capacidad para proyectar poder fuera de sus fronteras”.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff, US General Dan Caine detailed how American forces launched a “massive, overwhelming attack across all domains of warfare” targeting Iran. pic.twitter.com/62jmxVrsT7 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 2, 2026

Hegseth añadió que sus tropas tienen la misión de “destruir la amenaza de misiles, la Armada y que no haya armas nucleares” en la República Islámica.

Tras esperar al amanecer, “más de 100 aeronaves fueron lanzadas desde tierra y mar”, entre ellas “bombarderos, cazas y aviones no tripulados” que formaron “una ola sincronizada” que sacudió el corazón de Irán, siempre según el relato del militar.

“Los primeros misiles disparados desde el mar fueron los Tomahowks”, mientras que “en el terreno, las fuerzas usaron armas de precisión”. Algunas aeronaves viajaron más de 36 horas hasta Medio Oriente para lanzar “munición de precisión sobre infraestructuras subterráneas iraníes”.

En total, “fueron más de mil blancos en las primeras 24 horas”, apuntó el general.

En la fase inicial del ataque, el objetivo de las tropas de Washington estaba centrado en “debilitar la estructura de control, las fuerzas navales, los misiles balísticos y la infraestructura de inteligencia” con el fin de “confundir” al régimen de Teherán. Este esfuerzo incluyó operaciones en el “espacio y ciberespacio” para debilitar “las comunicaciones y redes”, puntualizó el jefe del Estado Mayor Conjunto.

Paralelamente, Israel también ha ejecutado “cientos de ataques contra cientos de blancos identificados con antelación”, reseñó el militar estadounidense.

Fuente: France24