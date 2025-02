Trump dice que Putin podría quedarse con todo el territorio de Ucrania “si quisiera”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se quedaría con toda Ucrania “si quisiera”, y agregó que esa es la razón por la que el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, debería estar trabajando para llegar a un acuerdo con la nación que invadió el país hace casi tres años.

“Quiere llegar a un acuerdo”, dijo Trump sobre Putin en el programa “The Brian Kilmeade Show” de Fox News Radio. Pero agregó: “Y no tiene que llegar a un acuerdo, porque si quisiera, se quedaría con todo el país”.

Trump criticó duramente al expresidente Joe Biden y a Zelensky, y los acusó de no hacer lo suficiente para trabajar en por un acuerdo que hubiera evitado la invasión rusa de Ucrania en 2022.

“Putin podría haber sido disuadido tan fácilmente.. pero ellos no supieron cómo hablar”, dijo Trump. Además, dijo que no estaba “tratando de hacer que Putin pareciera más agradable o mejor”, pero agregó que la guerra nunca debería haber comenzado.

Rusia “atacó primero” pero fue culpa de Biden

Trump ignoró repetidamente las preguntas de Fox News sobre la responsabilidad de Rusia en la guerra en Ucrania, hasta que finalmente admitió que “Rusia atacó” y luego culpó a la administración Biden y al presidente Zelensky.

“Rusia atacó, pero no había ninguna razón para que atacara, podría haber sido convencido de que no lo hiciera”, dijo Trump a Brian Kilmeade. “Todo eso estuvo sucediendo durante años, no había ninguna razón para eso”.

El comentario se produjo después de que Kilmeade le dijera repetidamente a Trump insistiera con que el presidente Putin era “el culpable” de la guerra, y con que era una “invasión injustificada”. Kilmeade preguntó varias veces a Trump: “Estás de acuerdo, ¿verdad?”.

Trump afirmó que Rusia no habría invadido Ucrania si él hubiera sido presidente, y argumentó que la administración de Biden manejó mal las comunicaciones con Rusia: “Biden dijo las cosas equivocadas. Zelensky dijo las cosas equivocadas”.

Trump agregó que “se podría haber convencido a Rusia de que no lo hiciera tan fácilmente” y que la guerra podría haberse evitado.

“Putin nunca habría entrado y veremos qué sucede”, dijo Trump.

Por Michael Williams- CNN