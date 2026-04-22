Trump dice que podría haber nuevas negociaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que existe la posibilidad de retomar las conversaciones con el régimen iraní en Pakistán el viernes, después de que prorrogara el alto al fuego de forma indefinida.

“Es posible”, respondió en declaraciones al diario The New York Post al ser preguntado por las informaciones procedentes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación del diálogo en las próximas 36 o 72 horas.

Trump anunció el martes su decisión de extender de el cese a las hostilidades con Irán hasta que el gobierno islámico, al que considera “gravemente dividido”, le presente una “propuesta unificada” de acuerdo. (efe/afp)

Fuente: France24